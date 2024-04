Magnalonga, 12 chilometri nella bellezza 

Convincere quasi duemila persone a camminare per 12 chilometri fra boschi e mulattiere, farli mangiare e bere lautamente e concludere la giornata all’insegna della musica e dell’amicizia: è la scommessa della Magnalonga dorgalese, che si svolgerà domenica lungo l’antico sentiero che collega Dorgali a Cala Gonone. «Siamo un gruppo di appassionati del territorio, amanti delle passeggiate, del buon vino e della buona cucina - racconta l’organizzatore Salvatore Fronteddu -. Nel 2013 abbiamo deciso di dar vita alla prima edizione, che avrebbe offerto gli elementi più preziosi del nostro territorio». La Magnalonga non nasce in Sardegna, visto che manifestazioni analoghe esistono da tempo nel nord Italia, ma si può dire che a Dorgali abbia trovato il giusto mix per un successo assicurato, abbinando una ricca tradizione enogastronomica a paesaggi mozzafiato e che cambiano ogni anno.

«Forse il segreto della Magnalonga dorgalese - raccontano gli organizzatori - è aver saputo creare itinerari sempre nuovi e al di là dei soliti percorsi turistici». Un’organizzazione complessa, che di anno in anno si è arricchita, coordinando in sicurezza gruppi di centinaia di persone e garantendo un servizio di trasporto dalle principali città dell’Isola. Tutte le edizioni hanno un nome, quest’anno sarà “Passaggio a Bardia”: una “mare-montagna” indimenticabile che anche nel menù proposto ha saputo conciliare le due anime dei dorgalesi-gononesi, con un coraggioso abbinamento di piatti di mare e di terra.

