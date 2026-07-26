Magliona terzo assoluto 

Omar Magliona concede il bis e, dopo la vittoria di classe in gara2 siglata otto giorni fa a Udine, ieri si è aggiudicato la vittoria della classe 1150 nella gara1 della Sarnano-Sassotetto - 35º Trofeo Scarfiotti, un risultato che gli è valso anche il 3º posto nel podio finale assoluto. A causa del maltempo, la competizione si è poi interrotta anzitempo e la seconda salita sul percorso di 9927 metri sui Monti Sibillini non è stata disputata. Il sassarese, su Nova Proto Np03, ha chiuso in 4’38”67, a 17”26 dal vincitore Achille Lombardi (Osella Pa30) e a 16”95 da Stefano Di Fulvio, 2º su Nova Proto Np01. Quinto assoluto Sergio Farris (Wolf Mistral Bg08 2000, in 4’41”36). «Dedico il risultato di Sarnano a Luca Costantino, presidente della Scuderia Cst, con cui ho corso e vinto per anni, venuto a mancare improvvisamente nei giorni scorsi: è impossibile dimenticare un amico così», ha commentato Magliona.

RIPRODUZIONE RISERVATA