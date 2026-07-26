VaiOnline
Auto.
27 luglio 2026 alle 01:05

Magliona terzo assoluto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Omar Magliona concede il bis e, dopo la vittoria di classe in gara2 siglata otto giorni fa a Udine, ieri si è aggiudicato la vittoria della classe 1150 nella gara1 della Sarnano-Sassotetto - 35º Trofeo Scarfiotti, un risultato che gli è valso anche il 3º posto nel podio finale assoluto. A causa del maltempo, la competizione si è poi interrotta anzitempo e la seconda salita sul percorso di 9927 metri sui Monti Sibillini non è stata disputata. Il sassarese, su Nova Proto Np03, ha chiuso in 4’38”67, a 17”26 dal vincitore Achille Lombardi (Osella Pa30) e a 16”95 da Stefano Di Fulvio, 2º su Nova Proto Np01. Quinto assoluto Sergio Farris (Wolf Mistral Bg08 2000, in 4’41”36). «Dedico il risultato di Sarnano a Luca Costantino, presidente della Scuderia Cst, con cui ho corso e vinto per anni, venuto a mancare improvvisamente nei giorni scorsi: è impossibile dimenticare un amico così», ha commentato Magliona.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La novità.

Cestini anti-maleducati, ma non basta

Caterina Fiori
L’emergenza incendi

Ritrovati due inneschi: il bosco e San Gregorio bersaglio dei piromani

Il fuoco appiccato ai margini dell’Orientale: il borgo-gioiello di Sinnai salvo per miracolo 
Raffaele Serreli
l’Operazione

«Andiamo a prendere i bambini all’asilo»

Nell’ordinanza del Gip i retroscena dell’indagine della Mobile che ha sventato la rapina 
Francesco Pinna
Le aziende sarde scommettono su agroalimentare e made in Italy. Solo quattro progetti autorizzati per il turismo

Zes, ne approfittano solo Olbia e Oristano

La maggior parte degli investimenti in Gallura (15). Pochi nel Cagliaritano (7) e nel Nuorese (3) 
Roberto Murgia
assalto al cantiere

Danni per un milione, i no Tav esultano

«Sembrava inespugnabile». Oltre 120 gli agenti feriti, identificati 436 partecipanti 