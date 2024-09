Magliona sorrisi e rimpianti: è quarto in gara 2 a Imola 

Bicchiere mezzo pieno, a Imola, per Omar Magliona. Il pluricampione sassarese, al debutto nell’Italiano Sport Prototipi Aci Sport, ha chiuso al quarto posto la gara 2 del 4º round tricolore, che lo ha visto per la prima volta in carriera misurarsi con uno dei tracciati più completi e insidiosi. Costretto al ritiro in gara 1 dopo un testacoda nel sesto giro, domenica Magliona si è riscattato in gara 2 arrivando a soli 44 millesimi dal podio. Il turritano, che prima della sosta estiva a bordo della sua Wolf Gb08 Raiden Aprilia aveva siglato una convincente vittoria al Mugello, tornerà in pista il 22 settembre a Vallelunga. «È stato importante riuscire a disputare il mio primo weekend su un circuito come quello di Imola: bello, complesso e tutto da guidare tra saliscendi e curve che hanno scritto la storia dell’automobilismo. Posso dirmi soddisfatto dell’esperienza, ne faremo tesoro e credo ci tornerà utile in futuro», ha commentato Omar Magliona.

RIPRODUZIONE RISERVATA