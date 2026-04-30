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01 maggio 2026 alle 00:18

Magliona: «Sarà emozionante tornare alla cronoscalata» 

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Il 9 volte campione italiano Omar Magliona, dopo la parentesi in pista, ritorna alle salite. Per la 4ª volta in carriera, domani e domenica, il driver sassarese sarà al via della 25ª Cronoscalata del Pollino (Morano Calabro). Su Nova Proto Np03 con motore Aprilia 1150 cc, calzata Pirelli e preparata dal Team Dalmazia, Magliona affronterà il percorso di 6,3 km ricavato lungo la Provinciale 241, da Carbonara alla Galleria Le Teste di Campotenese (dislivello 394 metri, pendenza media 6,04%). «Abbiamo testato in circuito con la squadra e davvero il prototipo è molto divertente da guidare. Sarà emozionante tornare a disputare una cronoscalata e spero di poter ripagare al meglio la fiducia e l’affetto di tutti coloro che hanno permesso questo rientro e dei tifosi», ha detto Magliona. Domani (dalle 9) 3 manche di prova, domenica (dalle 9) le 2 di gara. ( v.ch. )

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