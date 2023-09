Magliette e striscioni esposti nel parco 

La delegazione di compaesani è partita molto presto da Burcei diretta a Roma, quando nel paese delle ciliege era ancora buio. Una trentina di persone, il sindaco Simone Monni, il consigliere comunale Giovanni Campus, la sorella di Beniamino Zuncheddu (Augusta), qualche famiglia (marito, moglie e figli). Una trentina di compaesani: poi il volo da Elmas, quindi Fiumicino, poi il trasferimento sino al palazzo della Corte d’Appello. Tutti con una convinzione: «Beniamino è innocente». Tutti a sperare nella revisione del processo. Alle 10,30 a Burcei, tutti al Parco nel centro abitato con maglietta e striscioni per dire in silenzio “Beniamino libero”. Tra i presenti, Salvatore Zuncheddu, fratello di Beniamino. «Non è possibile, non deve restare in carcere. Ci manca da troppo tempo».

E intanto anche nelle strade del paese si leva in silenzio l’appello di giustizia. In tantissimi lo hanno fatto anche stendendo le lenzuola sui balconi. In tutti, la convinzione che “Beniamino sia stato vittima finora di un terribile errore giudiziario». «Ne siamo fortissimamente convinti – dice Tilde Scalas, assessore ai Servizi sociali – Il mio augurio è che Beniamino torni ad essere finalmente un uomo libero».

E poi altri commenti. «Troppi i punti oscuri attorno a questa drammatica vicenda: in molti hanno visto Beniamino in paese quando a Cuili Is Cuccus si consumava la carneficina. Il nuovo processo dimostrerà che lui non ha nulla a che vedere con questa strage».

Poi i collegamenti tra i telefonini e Radio radicale: la voce di Gaia Tortora, figlia di Enzo, vittima del pù grosso, clamoroso errore giudiziario degli anni Ottanta, del sindaco Monni, di Maristella Urru, burcerese, da anni residente nella Capitale, di Irene Testa, tesoriera dei Radicali e garante dei detenuti in Sardegna. I toni sono carichi di speranza, tutti sono convinti della innocenza di Beniamino.

Nel primo pomeriggio arriva la notizia della decisione presa dai giudici della Corte d’Appello: ascolterà a ottobre alcuni testimoni, ritenuti evidentemente necessari per cercare di fare chiarezza su quella strage del gennaio 1991 sui monti di Sinnai. Poi, tutti a casa con una speranza: «Beniamino presto libero».

RIPRODUZIONE RISERVATA