Maglia speciale per celebrare Beppe Tomasini e i suoi 80 anni 

Giuseppe Tomasini ha compiuto 80 anni lo scorso 28 settembre e, alla prima occasione utile, il Cagliari ha voluto omaggiarlo al meglio in campo. Domenica, nell’immediato prepartita del match contro la Juventus, la società rossoblù ha dedicato un momento speciale al campione del leggendario scudetto del 1970. Il Club Ambassador Nicola Riva e il compagno di quella magnifica avventura Mario Brugnera hanno consegnato a Tomasini la maglia di questa stagione con il suo nome e il numero 80, fra gli applausi del pubblico della Domus.

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