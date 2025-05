Magistratura, scatta il blitz ma l’opposizione lo blocca 

Sulla riforma per la separazione delle carriere dei magistrati la maggioranza tenta il blitz per arrivare in Aula l’11 giugno con il mandato al relatore, cioè con l'iter concluso in Commissione, ma l’opposizione protesta e si appella al presidente del Senato, Ignazio La Russa, che si impegna a convocare la Giunta per il Regolamento per arrivare «ad un chiarimento».

Tutto comincia nella seduta notturna della Commissione Affari Costituzionali, quando il presidente Alberto Balboni (FdI) tenta di ricorrere al “canguro” per tagliare al massimo i 1300 emendamenti delle opposizioni. Una tecnica parlamentare usata per contrastare l’ostruzionismo, che consiste nel votare gli emendamenti raggruppando non solo quelli uguali, ma anche quelli di contenuto analogo: una volta approvato o bocciato il primo, decadono o vengono dichiarati inammissibili tutti gli altri.

Il centrosinistra insorge, la tensione sale e Balboni accantona alla fine il “canguro” pur facendo continuare i lavori in Commissione fino alle 24. La mattina alle 9 si riprende e il muro contro muro continua. All'inizio manca il numero legale, ma poi arrivano i rinforzi della maggioranza e la seduta va avanti. Ci si riaggiorna alle 13 perché si deve andare in Aula, ma alla ripresa l'ostruzionismo continua. Il clima è sempre più acceso e l'opposizione fa quadrato sia contro il “canguro”, «inaccettabile che si usi in Commissione e per di più per una riforma costituzionale», sia contro l'ipotesi che una riforma così arrivi in Aula senza che sia stato dato il mandato al relatore.

