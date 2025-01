Magistrati, primo sì di Montecitorio sulle carriere separate 

Via libera della Camera alla separazione delle carriere dei magistrati. È il primo dei quattro passaggi parlamentari per l'ok al disegno di legge sul titolo IV della Costituzione, che prevede carriere separate di magistrati requirenti e giudicanti, due Csm distinti, l'estrazione a sorte dei componenti e un'Alta Corte disciplinare. Un sì a «maggioranza schiacciante», rivendica il ministro Carlo Nordio auspicando l'approvazione finale entro l'estate. Quasi inevitabile il referendum, auspicato peraltro dallo stesso titolare della Giustizia.

La reazione delle toghe

Altissima la tensione con l'Anm: la riforma «mette a rischio l'autonomia e l'indipendenza della magistratura», isola i pm, ne «mortifica la funzione di garanzia» e toglie garanzie ai cittadini. I candidati di Magistratura democratica vogliono proteste più visibili: alle cerimonie per l'anno giudiziario, «i magistrati, con toga e copia della Costituzione alla mano, abbandonino l'aula quando il rappresentante del ministro parlerà». Nordio promette che sarà «spezzato il legame patologico delle correnti» e il no a «processi alle intenzioni» di chi dice che «la riforma prima o dopo sottoporrà il pm all'esecutivo, cosa che è esclusa».

La votazione

Alla Camera 174 sì, 92 no 5 astenuti: Azione e +Europa votano a favore e Iv si astiene». Sulle barricate Pd, M5s e Avs. Passa l’ordine del giorno di Enrico Costa (Forza Italia): impegna il governo «a valutare l'opportunità di garantire concorsi separati per l'accesso alla magistratura requirente e giudicante». L'esecutivo vuole riformulare diversi odg sulla parità di genere, ma l’opposizione dice no in quanto aleatoria: «Inaccettabile che la maggioranza non riconosca la centralità del tema», l'accusa». Passa invece quello di Paolo Emilio Russo (Fi) per «"valutare ogni più opportuno intervento diretto a consentire il rispetto della parità di genere».

Opposizione furibonda

In Aula il dibattito è infuocato. «S’indebolisce l'autonomia e l'indipendenza» della magistratura, attacca Cafiero De Raho per il M5s. Il Pd punta il dito contro «l'intento punitivo e il furore ideologico» del provvedimento, accusando la maggioranza di voler «smantellare la Costituzione».

Maggioranza soddisfatta

In festa Forza Italia: «Dopo 35 anni realizziamo il sogno di Silvio Berlusconi», esulta Tommaso Calderone. «È una riforma non scritta contro qualcuno, ma per avere una giustizia più giusta», rivendica il leader di partito Antonio Tajani. Per la leghista Simonetta Matone «la separazione delle carriere è un potente mezzo per la riforma della giustizia». «Un altro impegno rispettato da FdI», sottolinea la meloniana Maria Carolina Varchi.

Che cosa cambia

Il ddl costituzionale prevede due distinti organi di autogoverno: il Csm della magistratura giudicante e quello della magistratura requirente. La presidenza in entrambi i casi è del capo dello Stato. I componenti sono estratti a sorte, per un terzo da un elenco di professori e avvocati compilato dal Parlamento e, per i due terzi, rispettivamente, da una rosa di magistrati giudicanti e requirenti. L'Alta Corte avrà giurisdizione disciplinare sui magistrati ordinari, giudicanti e requirenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA