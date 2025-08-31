«Magistrati killer, e la stampa li aiuta» 

Roma. Nuovo, pesante capitolo nello scontro fra governo e magistratura. Dopo le polemiche per il processo a Matteo Salvini, gli attacchi di Giorgia Meloni per le bocciature dei centri in Albania e le scintille sulla separazione delle carriere, a firmare il nuovo episodio è stato Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

L’intervento

Sabato, all’Etna forum a Ragalna, Musumeci ha detto che «la magistratura è politicizzata, è sotto gli occhi di tutti. E gran parte dei magistrati che ha fatto carriera in Italia proviene dalle file della sinistra, alcuni erano anche dirigenti delle organizzazioni giovanili. Il magistrato ha il compito di fare il killer, la stampa ha il compito di darne notizia». Poi, insistendo su politicizzazione delle toghe e rapporto con l’informazione: «Ci sono decine di casi di uomini e donne della politica, incriminati e sbattuti in prima pagina come mostri, accusati di chissà quante infamie, e dopo anni prosciolti in istruttoria o assolti perché il fatto non sussiste, ma intanto la carriera politica è stata distrutta per sempre. Non c’è dubbio che in questa filiera una componente essenziale sia stata, nel passato, una certa stampa, non tutta. E ancora oggi, quando si pubblicano atti riservati da parte della magistratura, mi chiedo chi trasmette dal palazzo di giustizia alla redazione del giornale quel documento privato? E poi l’uso spregiudicato che ne fa la stampa non ha bisogno di commenti».

«Propaganda»

Dura la replica dell’Associazione nazionale magistrati: «Definire i magistrati “killer” non è solo un insulto gratuito, ma un tentativo di delegittimare chi ogni giorno applica la legge nell’interesse dei cittadini. Chi ricopre incarichi di governo dovrebbe misurare le parole, invece di alimentare sospetti e propaganda contro chi ha il solo compito - costituzionale - di rendere giustizia. I killer sono quelli che la magistratura italiana, in collaborazione con le forze dell’ordine, assicura alla giustizia rendendo l’Italia il Paese con il tasso di omicidi più basso dell’Ue». E la senatrice Enza Rando, responsabile legalità e lotta alle mafie del Pd: «Delegittimare la magistratura significa colpire al cuore lo Stato di diritto e minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Non è la prima volta che dal governo arrivano attacchi di questo genere, ed è evidente un disegno volto a indebolire il ruolo dei giudici e a creare uno scontro permanente tra politica e giustizia».

RIPRODUZIONE RISERVATA