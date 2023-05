«Magistrati, indipendenza irrinunciabile» 

«L'indipendenza della magistratura è un patrimonio irrinunciabile». Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato da Napoli per l'inaugurazione della terza sede della scuola superiore di magistratura. E lo ha fatto con accanto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in rappresentanza del governo. Il Guardasigilli ha parlato come artefice di un progetto di riforma della giustizia in dirittura d'arrivo: «Un primo pacchetto di provvedimenti è pronto per essere sottoposto al Consiglio dei ministri e al dibattito parlamentare». Il capo dello Stato e presidente del Consiglio Superiore della Magistratura non entra nel merito dei provvedimenti, ma sgombra il campo da un possibile equivoco: i magistrati sono «soggetti soltanto alla legge» essendo non eletti. Legge che è espressione di «parlamentari eletti dal popolo e quindi politicamente responsabili». Qui, «si ritrova l'essenza dell'indipendenza della magistratura come patrimonio irrinunciabile dello Stato di diritto e della nostra democrazia costituzionale».

