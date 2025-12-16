VaiOnline
Classica.
17 dicembre 2025 alle 00:23

Magie Musicali 2025 a Palazzo Regio con Raffaello Moretti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si conclude venerdì prossimo, alle 19, nella Sala Consiliare del Palazzo Regio di Cagliari, la rassegna Magie Musicali, il ciclo di concerti promosso dall’associazione Incontri Musicali che, dal 23 novembre, ha accompagnato il pubblico in un percorso musicale di alto profilo, tra repertorio classico, progetti cameristici e valorizzazione dei grandi autori della storia della musica.

L’ultimo appuntamento del festival è affidato al pianista Raffaello Moretti, protagonista del recital “Quattro ritratti d’autore”, un programma interamente dedicato al pianoforte che propone un viaggio attraverso quattro figure centrali del panorama musicale europeo: Ludwig van Beethoven, Fryderyk Chopin, Maurice Ravel e Modest Musorgskij.

Il concerto si configura come un vero e proprio affresco sonoro, in cui ogni autore viene evocato attraverso una scrittura pianistica fortemente caratterizzata e riconoscibile. Dal rigore formale e dalla tensione espressiva di Beethoven al lirismo intimo di Chopin, dalle raffinate sonorità impressionistiche di Ravel fino alla forza narrativa e visionaria di Musorgskij, il recital accompagna l’ascoltatore in un percorso che attraversa epoche, stili ed estetiche differenti, mettendo in luce la ricchezza e la versatilità del pianoforte come strumento solista.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra, sì a gennaio I Comuni: «Per noi risorse insufficienti»

Le audizioni in commissione Bilancio Confindustria, allarme sul trasporto merci 
Il caso

La recita di Natale? C’è poco spazio, solo un genitore per bimbo

Aule troppo piccole alla materna, insorgono le famiglie di Narcao 
Stefania Piredda
La guerra

«No ai compromessi sul Donbass»

E Putin boccia anche la tregua di Natale. Ma per gli Usa la pace è «vicina» 