Magie  d’inverno, un successo 

Si è conclusa con successo la decima edizione di Magie d’Inverno, la classica manifestazione organizzata dalla gioielleria Rosas 1945 e che si è svolta nel weekend all’hotel Su Gologone a Oliena.

Hanno tenuto banco la candidatura del sito minerario di Sos Enattos a Lula ( per l’Einstein Telescope, con un convegno cui ha presenziato in videoconferenza anche la ministra per l’Università e la ricerca Anna Maria Bernini. All’area espositiva hanno partecipato trentacinque multinazionali di gioielleria e orologeria e un centinaio di imprenditori locali. Taglio del nastro a cura del Vicepresidente della Camera Giorgio Mulé, due deputati fra gli ospiti (Alessandro Cattaneo e Pietro Pittalis), varie autorità presenti fra cui il prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi e due grandi giornalisti a fare da filo conduttore: il volto noto televisivo Alessandro Cecchi Paone e la firma del Corriere della Sera Elvira Serra, che è stata anche madrina della manifestazione.

«Sono davvero entusiasta», ha dichiarato Fabio Rosas. «Abbiamo avuto tutti gli alberghi sold out, siamo riusciti a coinvolgere più di trecento persone nella promozione e nell’organizzazione, e a far sì che più di 150 ditte fossero rappresentate attraverso i percorsi enogastronomici a corollario. E poi, i visitatori: centinaia e centinaia di persone arrivate da tutt’Italia e accolte come meglio non si poteva a Su Gologone».

