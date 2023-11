Magie d’Inverno parte oggi sulle auto d’epoca 

Una partenza all’insegna della scienza, delle emozioni e dei volti noti. E sebbene il taglio del nastro sia in programma oggi alle 15, nella cornice dell’hotel Su Gologone di Oliena, la decima edizione di Magie d’Inverno ha rotto gli indugi dal cuore di Nuoro, nella serata di ieri. Negli spazi di Casa Rosas, in via La Marmora, il gioielliere Fabio Rosas ha svelato il fitto programma del fine settimana, con accanto il giornalista Alessandro Cecchi Paone e il vicepresidente della Camera dei deputati, Giorgio Mulé. Poi, ha premiato le “Start up del futuro” e insieme al figlio Marco ha invitato tutti al teatro Eliseo, per un venerdì sera allietato dalla musica degli allievi del Conservatorio di Sassari.

Oggi la manifestazione entra nel vivo. Si parte dal cuore di Nuoro, alle 9, con una sfilata d’auto d’epoca. Poi, dal pomeriggio, la location dell’evento sarà l’hotel Su Gologone. «Un aspetto che mi rende orgoglioso è che più di cento attività del territorio potranno usufruire di una vetrina prestigiosa», dice Fabio Rosas. Imprenditoria ma non solo. Dalle 16, infatti, spazio alla scienza e al convegno dedicato all’Einstein Telescope, con Cecchi Paone. Alle 17, invece, è in programma la presentazione di Buongiorno SarDegna, libro dell’editore del gruppo L’Unione Sarda, Sergio Zuncheddu.