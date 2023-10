Magie d’Inverno,  la ricerca del futuro  

Un evento giunto alla decima edizione. Magie d’Inverno partirà da Nuoro, venerdì prossimo, dagli spazi di Casa Rosas. Sarà il giornalista e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone a dare il via alle tre giornate di appuntamenti, in programma perlopiù nella cornice dell’hotel Su Gologone di Oliena.

Il taglio del nastro avverrà il 3 novembre, alle 17.30, nel cuore del capoluogo, con una conferenza stampa guidata proprio da Cecchi Paone. A seguire ci sarà la consegna del premio “Start up del futuro” e il concerto, dalle 19.30 al teatro Eliseo, dell’Orchestra degli allievi del Conservatorio di Sassari. Il giorno seguente, a Su Gologone, sarà sempre il volto televisivo a condurre dalle 16 il convegno “Grande tecnologia per un grande futuro - Einstein Telescope e Open access per la Sardegna del XXI secolo”. Previsti gli interventi della ministra della Ricerca, Anna Maria Bernini, e del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulé. A Su Gologone il legame con il territorio sarà cementato anche da alcune presentazioni di libri, sabato 4 novembre. Alle 17 spazio a Buongiorno SarDegna, dell’editore del gruppo L’Unione Sarda, Sergio Zuncheddu. Alle 19, poi, la scena sarà per il lavoro di Aldo Brigaglia, “La Sardegna svelata: i luoghi, le storie, i misteri, i piaceri”. Domenica, invece, la giornata conclusiva inizierà con Carrela in Barbagia, gara d’auto d’epoca che farà una sosta al museo MacLula, prima di raggiungere Oliena. Poi, ancora convegni e libri, come quelli di Alessandro Zara (Per le mie radici) e Stefano Arrica (Mio papà, il padre dello scudetto).

