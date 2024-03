Magie d’inverno in 800 foto 

Un volume fotografico, per ricordare un evento che si è svolto il 4 e il 5 novembre dello scorso anno. Una finestra sul mondo, nella cornice dell’Hotel Su Gologone di Oliena. Venerdì 22 marzo, alle 18.30, sarà presentato al teatro Eliseo di Nuoro il libro “Magie 2023 -Tradizione e Innovazione”: oltre 800 scatti per ripercorrere la decima edizione di Magie d’Inverno, iniziativa organizzata come sempre dagli imprenditori Fabio e Marco Rosas. E in primo piano il territorio, tra passato e futuro, con una tavola rotonda ricca di spunti e approcci costruttivi per il rilancio del centro Sardegna.

Volume a parte i gioiellieri nuoresi faranno dialogare ospiti illustri, con la regia del giornalista televisivo e divulgatore scientifico, Alessandro Cecchi Paone. Alla tavola rotonda parteciperanno il prefetto Giancarlo Dionisi, il docente dell’università di Sassari Alessio Tola, il direttore generale della Asl sassarese Flavio Sensi e lo scrittore e giornalista Stefano Ferri. Ospite d’onore Nicola Riva, figlio dell’indimenticabile Gigi. La serata si concluderà con il cabaret di Uccio De Santis. Il volume “Magie 2023 - Tradizione e Innovazione” sarà distribuito gratuitamente venerdì 22 al teatro Eliseo e sabato 23 negli spazi della gioielleria Rosas 1945.

RIPRODUZIONE RISERVATA