Magie d’Inverno, futuro adesso Un premio agli imprenditori 

Un riconoscimento a una brillante idea imprenditoriale da realizzarsi in Sardegna. È quello che verrà consegnato a Magie d’Inverno, la manifestazione giunta alla decima edizione e organizzata dalla gioielleria Rosas 1945, che si terrà dal 3 al 5 novembre, all’hotel Su Gologone. La consegna del premio Start Up del Futuro, il 3 novembre a Nuoro, nella Casa Rosas, di via Lamarmora.

Le iscrizioni di aspiranti imprenditori, al link www.rosas1945.it/it/premio-startup. La giuria sarà composta da Alessio Tola, professore di Analisi e valutazione delle tecnologie dell’Università di Sassari, e Fabrizio Pilo, prorettore all’innovazione dell’Università di Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA