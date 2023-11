“Magie d’Inverno”, oggi alle 21 su Videolina, è un evento giunto alla decima edizione. Grazie all’ideatore Fabio Rosas, l’Isola si mette in vetrina, svela le sue eccellenze, i suoi imprenditori. Lo fa tra Nuoro e la suggestiva cornice dell’hotel Su Gologone di Oliena. A “Magie d’Inverno”, però, si discute anche della Sardegna di domani, in compagnia della ministra Anna Maria Bernini e del giornalista e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone. Così, si svelano sogni e ambizioni che accomunano, come l’Einstein Telescope da realizzare nelle campagne di Lula, a Sos Enattos. “Speciale Magie d’Inverno”, a cura di Gianfranco Locci. Le riprese sono di Renzo Gualà, la postproduzione è affidata a Massimo Piras.