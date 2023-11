Magie d’inverno Domani il libro di Zuncheddu 

È uno degli appuntamenti più attesi di Magie d’Inverno, la manifestazione organizzata dalla gioielleria Rosas 1945 di Nuoro. La presentazione del libro Buongiorno SarDegna, dell’editore del gruppo L’Unione Sarda Sergio Zuncheddu, caratterizzerà il pomeriggio di domani, alle 17, nella suggestiva cornice dell’hotel Su Gologone di Oliena. Con il suo lavoro editoriale l’imprenditore originario di Burcei vuole focalizzare le attenzioni sulle criticità affrontate dalla sua amata Isola. Al tempo stesso, intende fornire possibili soluzioni e rimedi per il rilancio di una terra zeppa di potenzialità. Così, Sergio Zuncheddu presenta ricerche dettagliate e porge al lettore numeri eloquenti: da una parte, per suffragare le carenze; dall’altra, per imbastire la sospirata ripartenza. Domani l’autore dialogherà con Lorenzo Paolini, direttore editoriale e condirettore de L’Unione Sarda. (g. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA