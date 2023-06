Magie d’inverno, decima edizione a Su Gologone 

“Magie d’inverno” per la decima edizione torna a Oliena, hotel Su Gologone, dove nel 2002 la manifestazione organizzata dalla gioielleria Rosas 1945 di Nuoro è partita. Il programma propone convegni, mostre e altri eventi, come la cena di gala, dal 3 al 5 novembre. A Su Gologone alloggeranno gli ospiti. L’inaugurazione della mostra avrà luogo il 4 novembre alle ore 15. I desk resteranno aperti sino alle 20. Il 5 novembre la manifestazione riaprirà alle 10 e andrà avanti sino alle 20.

Previsti eventi fuori dal Su Gologone. La manifestazione sarà preceduta da un nuovo premio dedicato alla migliore start up sarda, con una giuria presieduta da Alessio Tola, dell’Università di Sassari. La consegna è in programma alle 18 del 3 novembre, presso Casa Rosas, il concept store adiacente alla gioielleria Rosas 1945, in via Lamarmora a Nuoro. A seguire al teatro Eliseo saluto musicale dell’orchestra del Conservatorio di Sassari.

La due giorni sarà completata da una gara di regolarità di auto d’epoca di grossa cilindrata che partirà sabato mattina da via Lamarmora per poi raggiungere il Su Gologone e arrivare domenica mattina al Mac, Museo di arte contemporanea di Lula, Comune in corsa per ospitare l’Einstein Telescope.

