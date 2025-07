Magie di Verstappen (Sprint) e Norris (pole) 

Max Verstappen, vincitore della Sprint, e Lando Norris, poleman per il Gran Premio del Belgio di oggi (ore 15, Sky Sport). Sono i dominatori del sabato a Spa- Francorchamps. Menzione di merito per Charles Leclerc, bravo a strappare il terzo tempo per la gara lunga, che significa seconda fila. Giornata disastrosa, al contrario, per Lewis Hamilton. Quindicesimo nella Sprint, è stato eliminato in Q1 e partirà solo 16°. Nell'ultimo giro lanciato il ferrarista era riuscito a strappare un settimo tempo, poi cancellato per track-limit. «Errore mio», ha ammesso l'inglese, molto deluso, «chiedo scusa a tutto il team e anche a chi lavora in fabbrica. Spero di fare meglio in gara, anche se qui è piuttosto difficile sorpassare».

Speranza pioggia

Le previsioni meteorologiche danno un'alta possibilità di pioggia e questa potrebbe essere un'arma in più per Hamilton. Sulla griglia la McLaren di Norris (13ª pole in carriera, quinta dell’anno) precede quella del compagno di squadra, l'australiano Oscar Piastri, partito dalla pole nella gara Sprint. Leclerc ha tenuto dietro Verstappen (Red Bull) di appena tre millesimi. «Con l'asciutto penso che sarà difficile lottare con le McLaren e anche la Red Bull ne ha di più. Sul bagnato, invece, potrebbe esserci una sorpresa», ha commentato il monegasco. In terza fila partiranno Alexander Albon (Williams) e George Russell (Mercedes). La McLaren in Belgio non partiva davanti a tutti dal 2012, con Jenson Button. Le grandi sorprese delle qualifiche sono le eliminazioni di Hamilton ma anche di Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), 18° tempo.

Il capolavoro

Alla partenza della Sprint, corsa sotto un sole splendente - una rarità per il circuito incastonato nelle Ardenne belghe - Verstappen ha infilato la sua Red Bull nell'unico varco disponibile ed ha poi resistito all'assalto delle McLaren. Partito secondo, “Mad Max” ha sfruttato il lungo rettilineo principale e la scia offerta da Piastri per superarlo alla curva 5. È poi riuscito a tenere alle sue spalle l'australiano. «Sono felicissimo. È andata benissimo. Era l'unica occasione per battere la McLaren e l'abbiamo colta al volo. Non potevo permettermi errori ed è stato molto difficile tenerli dietro. Ho fatto 15 giri di qualifica" ha detto Verstappen, al 12° successo in una gara corta.

