Ranieri firma il suo capolavoro: Cagliari in finale per la A. Rossoblù con personalità, cuore e grinta: a Parma è 0-0. Due traverse per i ducali, ma nel finale Luvumbo e Viola sfiorano il gol. Festa al Tardini e alla Domus. Giovedì gara1 in casa col Bari, domenica il ritorno.