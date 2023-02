Magica Sartiglia: e la giostra diventa una graphic novel 

Tempo di Sartiglia, tempo di storie. Ed ecco che arriva nelle librerie la graphic novel “Sartiglia. Leggenda di primavera” firmata dall’oristanese Stefano Obino (suoi il soggetto, la sceneggiatura e i colori) e dal disegnatore di Carbonia Matteo Calabrò per la casa editrice sarda Camena con il sostegno della Fondazione Oristano. «Volevo raccontare la Sardegna della mia infanzia», racconta Obino, «era una festa organizzata in “piccolo” e restituiva quel sapore familiare così come la ricordano i nostri padri e le nostre madri».

La storia

“Sartiglia. Leggenda di primavera”, quarta pubblicazione per Camena, racconta la storia di un cavaliere che dopo essersi addentrato nella foresta del Monte Arci, vicino alla fontana de S’acqua Frida, incontra un Fauno, creatura mitologica e magica, che lo investe del ruolo di semidio, il Componidori per la Sartiglia del martedì che di lì a poco si svolgerà in città. Nessuno dei cavalieri saprà mai il suo nome, sia perché il majorale in stato di tranche, guidato dal fauno, gli porterà abiti, maschera e cero, sia perché tutti si troveranno di fronte un cavaliere già segretamente vestito e pronto a prendere le stelle durante la Sartiglia. «Mi è piaciuto poter rappresentare l’essenza pagana della Sartiglia come un rito propiziatorio dell’inizio di primavera e quindi poter definire quegli aspetti misteriosi e affascinanti della figura del capocorsa, su Componidori, un semidio dall’aspetto androgino e imperscrutabile che con la sua condotta porta prosperità per i raccolti e per i cittadini», aggiunge Obino, che attraverso certe scelte rende palese l’universalità e l’attualità dell’opera.

Tavole

Il dinamismo delle tavole, sia nelle sequenze dei cavalli e dei cavalieri al galoppo per cogliere con la propria spada la stella appesa, sia nel rendere le composizioni delle pariglie, oltre alla capacità di restituire con pochi tratti ambientazioni realistiche e fantasy, è frutto del lavoro di Matteo Calabrò: «È difficile per me esprimere cosa significhi aver partecipato a questo progetto, essendo il mio esordio nel mondo del fumetto, e per un evento importante come la Sartiglia. Ancora non mi sembra vero. Posso solo dire che è stato incredibile e appagante, specialmente vedendo il risultato finale del nostro lavoro». (red. cult.)