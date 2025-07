Magica Grotta Verde, riaperta al pubblico dopo anni di attesa  

La Grotta Verde ha finalmente aperto le sue porte al pubblico, restituendo ai visitatori uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi del patrimonio naturalistico algherese. Sarà gestita dal Parco di Porto Conte che ieri ha organizzato la prima visita ufficiale, con il sindaco Raimondo Cacciotto, l’ex primo cittadino Mario Conoci, a testimoniare una continuità istituzionale nel lungo percorso che ha portato al recupero e alla valorizzazione del sito, la prefetta di Sassari Grazia La Fauci, il presidente del Parco Emiliano Orrù, il direttore Mariano Mariani. Tra gli altri anche l’assessora Maria Grazia Salaris e il consigliere regionale Valdo Di Nolfo.

Dopo la benedizione del vicario del vescovo, don Giuseppe Curcu, il primo gruppo ha varcato la soglia: silenzi, sguardi rapiti, passi cauti sulla lunga scalinata in acciaio che conduce nelle viscere della roccia, verso un mondo sospeso nel tempo. La visita guidata ha permesso ai presenti di esplorare l’interno della grotta, tra concrezioni millenarie, riflessi smeraldini e testimonianze antiche. Un viaggio emozionante nella memoria geologica e culturale del territorio, di nuovo accessibile dopo anni di attesa. «È il risultato di un lavoro che ha impegnato diverse amministrazioni», ha tenuto a sottolineare il presidente del Parco Emiliano Orrù. Un giorno di festa, con una promessa: dalla prossima estate il belvedere di Capo Caccia sarà off-limits per le auto. «Faremo un grande parcheggio a Casa Gioiosa, in modo da non intasare di macchine la provinciale», ha confermato Orrù.

RIPRODUZIONE RISERVATA