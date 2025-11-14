Magia, teatro, mostre: tutti gli eventi di oggi  

Fine settimana ricco di appuntamenti in città. Oggi si chiude Top Magic: alle 21, alla Sala teatrale Pasolini della Fiera (ingresso via Pessagno), appuntamento con i fuoriclasse della magia e dell’illusionismo per il Gran Galà internazionale della magia, l’occasione per vivere da vicino l'arte dell'illusionismo in tutte le sue forme.

Sempre oggi, al Tse di Is Mirrionis in via Quintino Sella, alle 20,30, un inedito ritratto dello storico segretario del Pci con lo spettacolo “Enrico (poi Berlinguer)” ideato, diretto e interpretato da Ignazio Chessa.

Nell’area archeologica di Sant’Eulalia , infine, si inaugura questa sera dalle 19 “Secondo Materia”, una mostra che unisce le opere di Maurizio Chiaravalli e Alberto Soi con la curatela di Giancarlo Pace. L’esposizione propone un dialogo inedito tra materia e memoria, tra tempo presente e tracce del passato.

