VaiOnline
Appuntamenti.
15 novembre 2025 alle 00:34

Magia, teatro, mostre: tutti gli eventi di oggi  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fine settimana ricco di appuntamenti in città. Oggi si chiude Top Magic: alle 21, alla Sala teatrale Pasolini della Fiera (ingresso via Pessagno), appuntamento con i fuoriclasse della magia e dell’illusionismo per il Gran Galà internazionale della magia, l’occasione per vivere da vicino l'arte dell'illusionismo in tutte le sue forme.

Sempre oggi, al Tse di Is Mirrionis in via Quintino Sella, alle 20,30, un inedito ritratto dello storico segretario del Pci con lo spettacolo “Enrico (poi Berlinguer)” ideato, diretto e interpretato da Ignazio Chessa.

Nell’area archeologica di Sant’Eulalia , infine, si inaugura questa sera dalle 19 “Secondo Materia”, una mostra che unisce le opere di Maurizio Chiaravalli e Alberto Soi con la curatela di Giancarlo Pace. L’esposizione propone un dialogo inedito tra materia e memoria, tra tempo presente e tracce del passato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Giunta, la staffetta tra Satta e Agus diventa un giallo

Slitta ancora il cambio all’Agricoltura, oggi confronto Progressisti-presidente 
Roberto Murgia
L’intervista

«Le strade? Più intelligenti dei nostri errori»

«Michele non avrebbe mai sopportato che la rassegnazione bloccasse il paese: ora servono fatti» 
Giuseppe Deiana
Il caso

Negli atti dell’inchiesta la ragnatela di enti del sospetto raggiro

Conservatoria, il 18 l’interrogatorio per Sanna e gli altri due arrestati 
Francesco Pinna
La trasmissione

Malattie reumatologiche, percorsi di cura adeguati caso per caso

La qualità della vita dei pazienti può essere gravemente limitata 
Protesta

Studenti in piazza, scontri e tensioni

Manifestazioni in 50 città italiane (anche a Cagliari): «Siamo in ventimila» 
Il conflitto

Mosca scatena l’inferno su Kiev

Almeno 6 vittime nell’attacco alla capitale, anche due bambini tra i 35 feriti 