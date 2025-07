Magia Duran Duran E Simon Le Bon  indossa i Quattro Mori 

All right, what’s your secret?

Che poi forse è così, forse ha ragione Rolling Stones, a scrivere che siamo una cricca di invasati, qui stasera alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula, e ieri l’altro al Circo Massimo di Roma, una cricca di invasati e reduci e sopravvissuti, nonostante tutto, alle brutture del mondo – ma tant’è, un po’ di allenamento ce l’abbiamo, ché negli anni ‘80 noi donne indossavamo le spalline sotto le bretelle del reggiseno, e vi ho detto tutto. E negli anni ‘80, era il 1983, i Duran avevano finito di viaggiare in economica e quel Concorde che li portò a New York, negli studi del “Saturday Night Live”, al 30 di Rockfeller Plaza, è l’apoteosi di tutto. In alto, sempre più in alto, da Birmingham al mondo alle stelle, 150 milioni di dischi venduti, una ventina di singoli piazzati nella Billboard Hot 100 e una trentina nella Top 40 del Regno Unito, e provateci voi, in questa notte che sa di vento e sa di mare e sa di speranze, che luglio, nella Sardegna del sud, è così, provateci voi, a non cantare “Save a Prayer”, “Hungry like the Wolf”, “A View to a Kill”. E “Girls on Film”? Nel video, quando i video ancora si chiamavano videoclip, due donne a seno nudo si picchiavano su un ring. La censura fu impietosa. E “Rio”?, eh, “Rio”!, Lady D.la ascoltò e dichiarò che i Duran Duran erano la sua band preferita. Di Elisabetta, sua maestà, non sappiamo. Noi, intanto, ce la balliamo su “Notorious”.

Volete invece sapere come sono oggi Nick Rhodes, John Taylor, Roger Taylor e Simon Le Bon? Invecchiati, come lo siamo tutti, ma sarà che siamo una cricca di invasati e reduci e sopravvissuti, perché mica ce ne accorgiamo. Giacche bianche. Blasé alla David Bowie, attitudine british, pose glam. Simon Le Bon, poi. Simon Le Bon è Simon Le Bon, 66 anni eh, my Good. Alle 22 si toglie il blazer. Chiodo fluo. Vinile fosforescente graffiato frusciante. Alle 23 si toglie il chiodo: la bandiera dei Quattro Mori diventa un mantello da re. Mariah from Canada tira su un cartello. Tutti in piedi tutti sotto il palco tutti.

Gli ospiti

Cerchiamo con lo sguardo Yasmine Parvaneh. Non c’è il presidente della Federazione Tennis Angelo Binaghi con il suo caftano bianco che della Forte Arena è spettatore fedele: è a Wimbledon. C’è l’attore cagliaritano Jacopo Cullin. C’è Cristano Basciu, che a Cagliari negli anni ‘90 aveva un negozio di dischi in via Sonnino e poi fu coraggioso: se ne andò a Londra e si costruì una carriera, oggi è tra i direttori creativi più pagati del mondo, da L’Oreal ai Windsor, e dei Duran Duran è amico e confidente. Yasmine Parvaneh, eccola, quanto è bella. Prima ancora di Claudia e Naomi e Linda, fu messa sotto contratto dalla Elite e ci fece impazzire. Christian Dior, Azzedine Alaia, Giorgio Armani, Chanel, Thierry Mugler, Gianni Versace la portarono in passerella e in copertina, e noi ragazzine di provincia con le spalline sotto le bretelle del reggiseno ci trovavamo a pensare, nelle nostre camerette, che un giorno, magari, ce l’avremmo fatta. Lei, a sposare Simon Le Bon, il 27 dicembre 1985, ce l’ha fatta davvero, e mica come il titolo di quel romanzetto che almeno Clizia Gurrado, con i diritti, speriamo si sia comprata un appartamento oggi b&b. Yasmine Parvaneh e Simon Le Bon stanno ancora insieme. «Ci vuole indulgenza», ha detto lei. Geniale.

Nella notte

In questa notte che a ballare inizi a sudare, e la batteria batte il ritmo del cuore e la senti che ti sfonda il petto, in questa notte ci vuole meraviglia. La meraviglia di lasciarsi andare, la meraviglia di urlare contro il cielo, la meraviglia di irrompere dentro gli schermi immensi che si riempiono di estetica cyberpunk e post romantica, in una fantasmagoria visual che ci ricorda, se mai ce lo fossimo dimenticati, chi sono i Duran Duran. Elegantissimi rivoluzionari di una cultura pop che sa essere ancora solida base, tracciare la strada e ricordarci che se ogni tanto ci fermiamo, alla pietra miliare degli anni che passano, non è mica sbagliato. Fermarsi a tirare il fiato; fermarsi a gridare che le guerre tutte e ovunque noi non le vogliamo, e Simon Le Bon lo dice e lo ridice e lo ridice ancora, su “Ordinary World”; fermarsi a sognare. “Wild Boys”!, ragazzi forti e selvatici, con quel filo di rimmel e la grinta così, e l’urlo di una Forte Arena piena strapiena e quanto mai palcoscenico di riferimento ci fa anche sorridere, ve lo ricordate Vito Catozzo nel parcheggio di “Drive In”? C’eravamo e ci siamo, i Duran Duran c’erano e ci sono. All right, what’s your secret? , va bene, qual è il vostro segreto? «Dividere i nostri guadagni in parti uguali», ci rispose Simon Le Bon durante uno degli ultimi Festival di Sanremo. I ragazzi degli anni ‘80, invasati e reduci e sopravvissuti, la sanno lunga.

RIPRODUZIONE RISERVATA

(Si dice che il cachet sia di un milione di euro).