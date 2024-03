Magia di Sa Stiddiosa e amore per Gadoni più forti della disabilità 

Promuovere il turismo nelle zone interne abbattendo tutte le barriere, grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie. È la storia di Silvia Cocco, 42 anni, di Gadoni, operatrice dell’infopoint comunale, affetta dalla nascita da una forma di retinite pigmentosa che l’ha portata alla cecità, non fermandone tuttavia l’amore per la propria comunità e la voglia di raccontarne le bellezze sul portale “Gadoni Turismo”.

Vincere la scommessa

Una sfida di cui è particolarmente orgogliosa, dopo un percorso di vita che l’ha vista conseguire nel 2012, la laurea in Giurisprudenza e nel 2021 la realizzazione di un progetto occupazionale nel proprio paese per la valorizzazione del patrimonio naturalistico attraverso la rete delle eccellenze locali. «Speravo di trovare lavoro nel settore pubblico – racconta Silvia – ma le difficoltà nei concorsi mi hanno portato a riscoprire il legame con casa. Rifarei tutto. Fino alle scuole elementari leggevo e scrivevo riuscendo a fare ciò che facevano tutti i miei coetanei. Di li a breve, ho percepito il calo della vista, sempre più graduale negli anni fino a rendermi quasi completamente cieca. Nonostante ciò non mi sono mai arresa». E lo si desume, da un curriculum di tutto rispetto in cui spicca una formazione scolastica e universitaria a pieni voti: «Inizialmente familiari, docenti e amici leggevano per me, a voce alta, le pagine dei libri che poi memorizzavo per interrogazioni e compiti in classe. Con gli anni le tecnologie sono migliorate e grazie alle tastiere vocali non ho avuto alcuna difficoltà nel percorso universitario, né in quello a livello lavorativo». A supportarla nella quotidianità lavorativa dell’infopoint, la cugina Barbara Solano (46), rientrata in Barbagia nel 2015 dopo un’importante esperienza nel Regno Unito: «Ogni giorno raggiungo in modo praticamente autonomo l’ufficio dove lavoro. La sede è collocata nel Centro di Aggregazione Sociale, dove si trova anche della biblioteca comunale all’uscita dell’abitato – continua Cocco – posso dire infatti di conoscerne a memoria il percorso. La nostra è una comunità che non ha particolari barriere architettoniche, non riscontro disagi, ma ritrovo la cordialità e il sostegno di tutti i i miei compaesani».

Al lavoro

E le giornate scorrono lineari, fra le attività nei canali social, sul sito online e nelle continue telefonate dei turisti che chiedono informazioni per scoprire il paese: «Attualmente – continua Silvia – stiamo programmando il dopo Pasqua che sancirà l’inizio della stagione estiva. I visitatori amano la nostra miniera di Funtana Raminosa, la foresta di Corongia, la Cascata di Sa Stiddiosa e tanti altri luoghi che ci circondano. Offriamo loro un supporto continuo, indirizzandoli agli operatori locali e zonali. Amo il mio lavoro». E nell’infopoint si sente a suo agio, in una dimensione familiare in cui si realizzano anche caratteristici gadget: «Maglie, tazze e altri oggetti che promuovono il paese. I turisti li apprezzano acquistandoli in sede. I dati sulle presenze sono in crescita e le zone interne hanno un potenziale immenso, cerchiamo di migliorarci giorno dopo giorno per rendere Gadoni una meta turistica di rilievo». Non manca l’accento sulla condizione di salute e sui progressi della scienza: «Attualmente esistono solamente cure sperimentali – conclude Silvia – confido nel futuro, anche se posso dirmi felice di vedere la bellezza attraverso l’amore della gente, ricordando i luoghi in cui giocavo da bambina. E che oggi continuo a visitare, stando a contatto con la natura».

