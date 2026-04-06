“Magia di Primavera”, a Cagliari 25 giovani talenti dell’arpa  

Dal 17 al 19 aprile 25 giovani arpisti provenienti da tutta Italia si daranno appuntamento al Teatro Massimo di Cagliari per "Magia di Primavera”, workshop nazionale di musica d’insieme d’arpe dedicato al Metodo Suzuki. Organizzato dall'associazione musicale Arpeggiando, l’evento vedrà alla direzione artistica Tiziana Loi, insegnante d’arpa riconosciuta a livello europeo e fondatrice, proprio con la sua associazione Arpeggiando, della prima scuola di arpa Suzuki in Sardegna.

L'occasione riunirà giovani talenti da Torino, Bolzano, Bologna, Trieste e dalla Sardegna in rappresentanza di diverse scuole d'arpa. Le tre giornate di studio intensivo, secondo la tradizione dei workshop Suzuki, culmineranno nel concerto finale di sabato 19 aprile, alle 11 (ingresso libero) nella Sala M2 del Teatro Massimo, quando i giovani arpisti condivideranno con il pubblico il frutto del loro lavoro. Tra i partecipanti, la più giovane ha appena cinque anni, testimonianza concreta della filosofia Suzuki che riconosce e sviluppa il potenziale musicale di ogni bambino fin dalla più tenera età. Il workshop si inserisce tra le celebrazioni per i 30 anni della manifestazione Monumenti aperti a Cagliari e i 50 anni del Metodo Suzuki in Italia, traguardo che testimonia mezzo secolo di educazione musicale che ha trasformato la vita di migliaia di bambini e famiglie italiane.

Il Metodo Suzuki, fondato sulla convinzione che «ogni bambino può imparare» e sull'apprendimento naturale simile a quello della lingua madre, ha rivoluzionato l’educazione musicale mondiale. Basato sull'ascolto ripetuto, sull’imitazione e sul coinvolgimento dei genitori, questo approccio pedagogico non forma solo musicisti, ma coltiva persone attraverso la musica, sviluppando concentrazione, disciplina, sensibilità e rispetto reciproco. L’associazione musicale Arpeggiando rappresenta dal 2008 un punto di riferimento nel panorama musicale sardo, essendo l’unica realtà dell’Isola dedicata allo studio e alla diffusione dell'arpa in età infantile.

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