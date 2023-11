Magia del canto e tanti premi con dedica a Peppino Mereu 

L’orgoglio di portare sempre più in alto il nome di Peppino Mereu è stato il filo conduttore della 25^ Rassegna di canti e musiche popolari e della 9^ Rassegna internazionale dei cori che si sono svolte sabato e domenica a Tonara. Un appuntamento che ogni anno si rinnova grazie al coro polifonico femminile “Tonara”.

«Ringrazio tutti gli spettatori, i partecipanti e i cori che ci hanno omaggiato della loro presenza - ha detto Caterina Carboni, presidente del coro polifonico femminile– il nostro gruppo crede fermamente in questo progetto triennale dedicato a Peppino Mereu e speriamo di festeggiare tante altre edizioni».

L'evento condotto da Giuliano Marongiu ha visto esibirsi Roberto Tangianu alle launeddas, vari cori, il canto a tenore e il canto a chitarra.

Premiati anche i vincitori del concorso di poesia in lingua sarda “Po Peppinu 2023”. Per la poesia in limba sarda in rima si è aggiudicato il 1° posto Eliano Cau- Seconda Ida Pranteddu e terzo Sandro Biccai. Nella poesia in limba sarda e versos lìeros: al 1° posto Pasqualina Nieddu, al 2° Maria Murgia, al 3° Salvatore Fancello. Per Iscrie unu contu c’è stato un ex aequo: premiati gli alunni delle classi 1^ e 3^ della scuola primaria di Tonara e quelli della classe 2^ scuola secondaria di primo grado di Narbolia. Per la poesia in limna sarda in d-unu foeddare de logu nostru, si è aggiudicato il 1° posto Angelo Floris, per poesia e musica al primo posto Andrea Columbano, mentre al 2° un ex aequo per Vida e Simbidia delle scuole di Mandas.