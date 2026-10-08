SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Da questa sera alle 20 (turno P)
09 ottobre 2026 alle 00:49

Magia Béjart Ballet  al Lirico di Cagliari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oggi alle 20 (turno P), per quattro imperdibili recite, la Stagione di danza 2025-2026 del Teatro Lirico di Cagliari prosegue con un appuntamento d’eccezione: il talentuoso Béjart Ballet Lausanne, presenza sempre graditissima ed applaudita dal pubblico cagliaritano (unica esibizione aprile 2006: Brel et Barbara, L’Oiseau de Feu, Boléro), presenta 3 straordinarie coreografie del celeberrimo fondatore: “7 danses grecques” (musica Mikīs Theodōrakīs, luci Dominique Roman), “L’Oiseau de Feu” (musica Igor Stravinskji, scene e costumi Joëlle Roustan e Roger Bernard), “Boléro” (musica Maurice Ravel, scene e costumi Maurice Béjart, luci Dominique Roman).

L’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari è diretta dall’americano James Feddeck.

Il Béjart Ballet Lausanne viene replicato: domani alle 15.30 (turno R) e alle 20.30 (turno S), domenica alle 17 (turno Q).

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

politica

Ritornano le preferenze, si indicherà il premier

Tra le novità anche il premio di maggioranza “fisso” 
Campo largo.

«Questo sistema è un inganno»

Roberto Murgia
L’emergenza

«Contro topi e blatte più igiene nelle aule»

L’esperto: rappresentano un problema radicato, bisogna chiudere i varchi di accesso dei roditori 
Andrea Artizzu
Meloni (FdI): senza un assessore non si può andare avanti. Gli Oss idonei del concorso Ares: rispettare la graduatoria

Sanità, la rabbia dei lavoratori: «Troppe criticità»

Da nord a sud dell’Isola la protesta dei medici e dell’intero comparto 
Il sit-in

«Il caro carburante divora lo stipendio»: protesta a Cagliari

I sindacati di base scendono in piazza contro gli aumenti di benzina e diesel 
Umberto Zedda
Steadfast Noon

Guerra nucleare (simulata) della Nato

Bonelli (Avs): l’esercitazione prevede un ampio coinvolgimento della Sardegna 
Enrico Fresu
Campobasso

Ricina, la verità si cerca in una scuola

Sotto esame i pc utilizzati da persone che hanno avuto rapporti con le due vittime 