Magia Béjart Ballet  al Lirico di Cagliari 

Oggi alle 20 (turno P), per quattro imperdibili recite, la Stagione di danza 2025-2026 del Teatro Lirico di Cagliari prosegue con un appuntamento d’eccezione: il talentuoso Béjart Ballet Lausanne, presenza sempre graditissima ed applaudita dal pubblico cagliaritano (unica esibizione aprile 2006: Brel et Barbara, L’Oiseau de Feu, Boléro), presenta 3 straordinarie coreografie del celeberrimo fondatore: “7 danses grecques” (musica Mikīs Theodōrakīs, luci Dominique Roman), “L’Oiseau de Feu” (musica Igor Stravinskji, scene e costumi Joëlle Roustan e Roger Bernard), “Boléro” (musica Maurice Ravel, scene e costumi Maurice Béjart, luci Dominique Roman).

L’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari è diretta dall’americano James Feddeck.

Il Béjart Ballet Lausanne viene replicato: domani alle 15.30 (turno R) e alle 20.30 (turno S), domenica alle 17 (turno Q).