Magi, beffa di Stato: «Così si candideranno soltanto i più ricchi» 

È solo un primo round (ci sono altri due gradi di giudizio). Ma per Franco Magi, oggi presidente del Consiglio comunale a Capoterra ma dal 2011 al 2013 alla guida di Sardegna It, è finita male. «Ingiustamente», dice l’ex amministratore. La vicenda ruota intorno ai compensi che Magi ha percepito per il suo mandato biennale nella società in house della Regione, soldi che adesso deve restituire, ha stabilito il Tribunale civile di Cagliari. Il motivo è che quando faceva il manager regionale era anche consigliere comunale. «Sinora in tutta Italia, Sardegna inclusa, il principio di gratuità era stato applicato solo in connessione di mandato, cioè quando incarico politico e quello pagato vengono ricoperti all’interno dello stesso ente. Io, invece, venni eletto nel Comune di Capoterra, mentre la società che guidavo è regionale, come noto».

Lo scontro

Il provvedimento dei giudici è del 27 marzo scorso. A fare causa all’ex presidente di Sardegna It fu l’ex amministratore delegato Marcello Barone, precedentemente denunciato da Magi con un esposto per tutta una serie di presunte irregolarità diventate illecito penale. Barone, nel 2019, è stato condannato, con rito abbreviato, a due anni e sei mesi di reclusione per peculato continuato. Da lì uno scontro interno che, in sede civile, ha fatto finire in tribunale pure Magi.

La sentenza

L’ex presidente di Sardegna It «deve restituire 205.774,72 euro, oltre gli interessi dalla percezione delle singole mensilità del compenso», è scritto nel dispositivo. Magi è stato condannato in base al decreto legislativo 78/2010. In particolare è stato applicato il comma 5 dell’articolo 5, su “Economia degli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici”. Magi, pur rispettando la sentenza, annuncia ricorso in appello, anche in virtù di una circolare diffusa dal ministero dell’Interno, attraverso la Direzione centrale degli uffici territoriali. In calce la firma della direttrice centrale, Carmen Perrotta. È scritto nel documento: «In merito alla portata applicativa del comma 5 e preso atto che la finalità del legislatore sia la riduzione del costo degli apparati politici, dal divieto di cumulo degli emolumenti sono esclusi gli incarichi conferiti da enti diversi da quello di appartenenza».

Lo scenario

Nel caso di Magi, fu la Regione, tramite la Giunta Cappellacci, ad assegnargli la presidenza di Sardegna It. Sull’ambito di applicazione del principio di gratuità è probabile che si fonderà il ricorso in appello. «Da consigliere comunale non percepivo alcun compenso mensile fisso, ma solo un modesto gettone di presenza determinato dalle convocazioni dell’Aula e delle commission»i. Magi, a domanda precisa, riflette su un ultimo aspetto: «L’interpretazione più restrittiva del comma 5 contrasterebbe con numerosi articoli della nostra Costituzionale. Verrebbe lesi il principio di uguaglianza, il diritto ad una giusta retribuzione e quello di accesso alle cariche elettive. Di fatto, un qualunque libero cittadino che viene democraticamente eletto in un’assise pubblica non potrebbe più prestare la propria opera professionale dietro compenso, quella stessa che gli dà da vivere. Fare politica diventerebbe una colpa, un lusso che solo i ricchi ed i figli dei ricchi potrebbero permettersi. Perché bisognerebbe lavorare gratis. Con l’applicazione restrittiva del comma 5, decine di migliaia di amministratori pubblici, includendo la Sardegna, dovrebbe restituire i soldi o rinunciare a lavorare».

