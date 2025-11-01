VaiOnline
L’evento.
02 novembre 2025 alle 00:17

Maghi e giocolieri nei rioni periferici  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La meraviglia esce dai sogni e si prepara a trasformare Cagliari, per una settimana, nella città più magica d’Italia. Dal 7 al 15 novembre nei quartieri periferici del capoluogo arriva la prima edizione di Top Magic - Una città che incanta, proposta e organizzata da Abc Animazione in collaborazione con L’Evento Live your dream, all’interno delle proposte di Cagliari da Vivo.Nei quartieri di Is Mirrionis, San Michele, Sant’ Elia, Pirri e Monte Mixi è in programma l’esibizione di attori di strada, acrobati, maghi e giocolieri.

Si comincia venerdì alle 17 con Maghi itineranti, performance per le strade di Is Mirrionis. Sabato 8 si parte dal Lazzaretto di Sant’Elia alle 9, per una visita al forte di Sant’Ignazio. Nel pomeriggio, gli appuntamenti si sdoppiano: sempre al Lazzaretto, dalle 16, il progetto fotografico “Bidemortos” di Gianluca Porceddu. A seguire, alle 17 il film “Harders Times – Storia di Un mito “ a cura di Irene Atzeni. Alle 18 va in scena Sa Ballariana proposta del Gruppo di cultura popolare di Monserrato.

In piazza San Michele, in successione ben 3 diversi appuntamenti a cominciare con In Valigia, clownerie e giocoleria, di Mario Barnaba alle 16. Alle 17 Rodolfo, show di acrobatica e Rue Cyr di e con Emanuele Occhipinti.

Domenica 9 a partire dalle 11,30, visita alla chiesa di San Bartolomeo e alla storia del quartiere di Sant’Elia. All’Ex Lazzaretto alle 16 torna mago Myrcras (Michele Cabras) con Magic Show; alle 17 di nuovo In Valigia, clownerie e giocoleria, di Mario Barnaba, e alle 18 gran finale proposto da Shedan Theater con Saman.

Le attività e gli spettacoli sono gratuiti. Per gli eventi al Lazzaretto di Sant'Elia e all'Ex vetreria è necessaria la prenotazione allo 348 148 4247 o via mail a l.evento.casteddu@gmail.com .

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Città blindata.

Scontri e cariche, Cagliari in ostaggio

Idranti e lacrimogeni per evitare il contatto tra le due fazioni contrapposte 
l Vercelli, Zedda
Città blindata

Strade sbarrate e traffico in tilt I cortei paralizzano Cagliari

Auto bloccate al passaggio delle manifestazioni contrapposte 
M. V.
Regione

La vertenza entrate ultimo ostacolo per la manovra 2026

Prima del via libera la Giunta attende la convocazione del tavolo a Roma 
L’autrice di “Qualcosa che brilla” ospite su Videolina

«Miei cari genitori, siate credibili con i vostri figli»

La solitudine dei giovani e la distanza con gli adulti: parla Michela Marzano 
Nicola Scano
Il primato

Sessant’anni fa a Cagliari la prima colonscopia al mondo

La rivoluzionaria tecnica di Luciano Provenzale, abruzzese di nascita e sardo d’adozione, e del suo team 
Piero Loriga *
Inchiesta

Rifiuti, bravissimi a differenziare ma sempre tartassati

Perché la Tari aumenta di continuo? I costi segreti della nettezza urbana 
Marco Noce
Vacanze

Prenotazioni aperte e nuovi mercati: l’estate 2026 è già qui

A Villasimius gli operatori lavorano  alla prossima stagione turistica 
Mariella Careddu
L’intervista

Quartu, in chiesa piove sull’altare

L’appello del parroco di Pitz’e Serra: «È un problema serio, intervenga l’arcivescovo» 
Lorenzo Piras
Il caso

Latitante dopo due omicidi, era nell’Isola

Mandato di cattura internazionale: 23enne afghano arrestato ad Assemini 