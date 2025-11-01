Maghi e giocolieri nei rioni periferici  

La meraviglia esce dai sogni e si prepara a trasformare Cagliari, per una settimana, nella città più magica d’Italia. Dal 7 al 15 novembre nei quartieri periferici del capoluogo arriva la prima edizione di Top Magic - Una città che incanta, proposta e organizzata da Abc Animazione in collaborazione con L’Evento Live your dream, all’interno delle proposte di Cagliari da Vivo.Nei quartieri di Is Mirrionis, San Michele, Sant’ Elia, Pirri e Monte Mixi è in programma l’esibizione di attori di strada, acrobati, maghi e giocolieri.

Si comincia venerdì alle 17 con Maghi itineranti, performance per le strade di Is Mirrionis. Sabato 8 si parte dal Lazzaretto di Sant’Elia alle 9, per una visita al forte di Sant’Ignazio. Nel pomeriggio, gli appuntamenti si sdoppiano: sempre al Lazzaretto, dalle 16, il progetto fotografico “Bidemortos” di Gianluca Porceddu. A seguire, alle 17 il film “Harders Times – Storia di Un mito “ a cura di Irene Atzeni. Alle 18 va in scena Sa Ballariana proposta del Gruppo di cultura popolare di Monserrato.

In piazza San Michele, in successione ben 3 diversi appuntamenti a cominciare con In Valigia, clownerie e giocoleria, di Mario Barnaba alle 16. Alle 17 Rodolfo, show di acrobatica e Rue Cyr di e con Emanuele Occhipinti.

Domenica 9 a partire dalle 11,30, visita alla chiesa di San Bartolomeo e alla storia del quartiere di Sant’Elia. All’Ex Lazzaretto alle 16 torna mago Myrcras (Michele Cabras) con Magic Show; alle 17 di nuovo In Valigia, clownerie e giocoleria, di Mario Barnaba, e alle 18 gran finale proposto da Shedan Theater con Saman.

Le attività e gli spettacoli sono gratuiti. Per gli eventi al Lazzaretto di Sant'Elia e all'Ex vetreria è necessaria la prenotazione allo 348 148 4247 o via mail a l.evento.casteddu@gmail.com .

