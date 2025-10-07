Maggiore sicurezza in via Marco Polo: arrivano i lampioni 

Lampioni in arrivo, finalmente, in via Marco Polo, la strada extraurbana che collega la viabilità del litorale con il vecchio tratto di Statale 554.

Le risorse ci sono, 170mila euro stanziati dal Comune in bilancio, e nei giorni scorsi la Giunta ha dato il via libera al documento di indirizzo alla progettazione. «L’obiettivo è potenziare la rete di illuminazione pubblica esistente nel territorio comunale e in particolare nella porzione a monte della strada litoranea tra la 554 e la via Serra Perdosa», viene spiegato nel documento approvato dall'esecutivo di via Porcu. Quasi 1 chilometro e mezzo di strada interessato dal progetto privo di lampioni, ad eccezione del tratto iniziale in corrispondenza dell’intersezione con via Leonardo da Vinci. Il progetto - finanziato dal Comune - verrà redatto dalla società che si occupa della gestione e della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, che si occuperà anche dei lavori. Si punta su una maggiore sicurezza stradale: i nuovi lampioni serviranno per migliorare la visibilità per conducenti, pedoni e ciclisti, ridurre il rischio di incidenti, facilitare il riconoscimento di ostacoli, segnaletica e margini stradali. Priorità anche per la sicurezza pubblica: «Con i lavori si va a prevenire comportamenti illeciti, e aumentare la percezione di sicurezza», si legge nella relazione tecnica. Nel documento è sottolineato l’obiettivo di «rendere più accessibili le aree di nuova urbanizzazione e le zone residenziali, e valorizzare le vie di collegamento con centri abitati e scuole». (f. l.)

