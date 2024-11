«Maggiore sicurezza con il nuovo marciapiede» 

Il Comune di Decimomannu ha fatto richiesta di 200mila euro di fondi regionali per la realizzazione di un marciapiede lungo circa 200 metri che collegherà il centro abitato con le località di Is Caddeus, Is Orrus, Su Meriagu e del Villaggio Azzurro 1 e 2. Si tratta, in particolare, di un progetto di messa in sicurezza del breve tratto di strada in direzione Villasor ancora sprovvisto di camminamento pedonale ambo i lati. L’amministrazione comunale, in attesa che venga pubblicato l’assestamento di bilancio regionale per avere la certezza di accettazione della richiesta, ha recepito le svariate richieste dei residenti della periferia, mettendo finalmente mano a un progetto di completamento nato oltre trent’anni fa.

In Giunta, già prima dell’estate, si era discusso della sua fattibilità. Gli uffici tecnici avevano effettuato i rilievi a cui era seguita prima la progettazione poi la richiesta di finanziamento.Un disagio che va avanti da troppo e che penalizza i tanti residenti i quali hanno necessità di raggiungere il paese per studio, lavoro o diletto. Infatti i pedoni che quotidianamente percorrono il tratto della Provinciale, anche in orario notturno, rischiano grosso: le macchine sfrecciano ad alta velocità, a loro poca distanza, incuranti dei limiti e dell’unico dosso presente. (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA