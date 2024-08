Maggiore “privacy” e cambia il sistema per l’extralbeghiero 

Era uno dei problemi riscontrati da tutti: di fronte a turisti che arrivano e vengono, le attività extralberghiere hanno spesso avuto problemi nel conferimento con orari e giorni “blindati”. Il Comune, ascoltando le associazioni che tutelano alberghi, b&b e affittacamere, ha deciso di cambiare e prevede nel prossimo appalto un nuovo sistema di conferimento mediante isola ecologica dedicato alle attività extralberghiere “che non impatti sul decoro della città” che sarà allestita nell’area del cimitero di San Michele.

Novità anche per il conferimento di pannolini e pannoloni: sarà prevista la possibilità di esporre il contenitore del secco anche per i panni da parte delle utenze “fragili”, in sostituzione del sacco in vista lasciato sul marciapiede, al fine di meglio tutelare la dignità e la riservatezza dei soggetti che usufruiscono del servizio ma anche il decoro urbano. A questo proposito, infatti, è previsto che il servizio di raccolta dei panni venga organizzato “in una fascia oraria che garantisca il minor tempo possibile di esposizione in strada dei contenitori”. La delibera con linee guida della Giunta arriverà in Consiglio dopo la pausa estiva, ma la presidente della commissione Ecologia urbana Francesca Mulas ha deciso di coinvolgere subito la minoranza convocando già ieri mattina una riunione. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA