Maggioranza, trattative senza fine  

Se fosse una partita di carte a Scala quaranta, il sindaco avrebbe due carte in mano. Difficile “chiudere”, a meno che dal mazzo non spunti un jolly. Per il centrodestra oristanese, da oltre due mesi impantanato in una crisi senza precedenti, le “pescate” sono quasi finite ma sul tavolo di gioco la Giunta ancora non c’è. Almeno non al completo, dopo il parziale reintegro degli assessori ai Lavori pubblici Simone Prevete, ai Servizi sociali Carmen Murru e all’Ambiente Maria Bonaria Zedda.

Venerdì scorso l’ennesimo incontro “informale” tra i quattro partiti che Massimiliano Sanna ha al suo fianco, da quando nella coalizione a sei che poco più di un anno fa ha ottenuto pieno mandato dagli elettori si è formata una crepa difficile da sanare.

“Nomi blindati”

Riformatori, Forza Italia, Partito sardo d’Azione e Sardegna al Centro 20 Venti (che in tutto contano cinque consiglieri) si sono riuniti per fare il punto della situazione e probabilmente “blindare” ancora una volta la posizione dei due ex assessori: l’azzurro Luca Faedda e il delegato all’Urbanistica Ivano Cuccu. E loro potrebbero essere nominati entro venerdì 31, giorno comunicato ufficialmente dal sindaco per chiudere la partita Giunta. Difficile invece far occupare le ultime due caselle mancanti entro fine mese. E gli scenari al momento sono due.

Le ipotesi

La prima strada, senza brividi ma di difficile comprensione dopo gli strali lanciati in questi mesi tra esponenti di maggioranza e le dichiarazioni del sindaco che “giustificavano” questa crisi, è un Sanna-bis con la rosa completata da Antonio Franceschi, in quota Udc, e Rossana Fozzi per Fratelli d’Italia. Soluzione che non contempla l’ingresso nella sala Giunta di Prospettiva Aristanis e che significherebbe “accontentarsi” di una maggioranza a tredici. Un ombrello davvero minuto che rischia di non bastare a proteggere il sindaco e suoi alleati da ogni intemperia.

La “scadenza”

Resta allora la carta proposta da Fratelli d’Italia, pronti a sacrificare Fozzi per far spazio al gruppo misto che, però, punta solo su Gianfranco Licheri. Ingresso impossibile perché, tra le altre cose, non si rispettano le quota rosa. E qui si apre il secondo scenario. Nei giorni scorsi alcuni esponenti di FdI avrebbero incontrato Sanna e tra le ipotesi ci sarebbe quella di un accordo per la nomina di una donna in quota FdI e gradita a Prospettiva Aristanis.

Una cosa però sembra assodata: quale che sia la strada che Sanna voglia percorrere si arriverà sino a fine anno, quando inizieranno i “giochi candidature” per le Regionali di febbraio 2024.

«Siamo in attesa»

Un confronto tra tutte le anime della coalizione non è in programma. «L’incontro di venerdì non prevedeva la nostra partecipazione, ma non ci pare una mancanza di rispetto - chiarisce il coordinatore cittadino di FdI, Fulvio Deriu - ogni partito ha diritto di interloquire con il primo cittadino. L’auspicio per il futuro è che si torni a ragionare tutti insieme». Concetto rafforzato dal segretario cittadino dell’Udc, Michele Piredda: «Se fossimo stati invitati avremmo partecipato. Personalmente non sento il sindaco da quasi un mese».

