Maggioranza, tira aria di sfiducia 

L’intento era disinnescare la miccia, il rischio è che a bruciarsi sia proprio Massimiliano Sanna. Per evitare lo scontro tra Forza Italia e Psd’Az sulla presidenza della Fondazione Oristano, il sindaco ha scelto a sorpresa Tonino Falconi, estraneo agli attuali schieramenti della maggioranza. Ma la mossa ha scontentato entrambi gli alleati e ora il segretario sardista Domenico Gallus non esclude una mozione di sfiducia.

La storia

Tutto nasce dal cambio di casacca di Carlo Cuccu, nominato alla presidenza della Fondazione Oristano in quota Psd’Az nell’ambito degli accordi per gli incarichi di sottogoverno, e poi passato a Forza Italia insieme al gruppo consiliare e all’assessore Simone Prevete. Per i sardisti, la presidenza andava quindi riconquistata. Dopo aver atteso l’approvazione del bilancio, il segretario cittadino Domenico Gallus ha lanciato l’ultimatum, rivendicando la guida dell’Ente che gestisce il patrimonio culturale cittadino, dalla Sartiglia ai musei. Sanna, stretto dai due partiti, ha scelto la terza via: Falconi, senza tessera di partito, già assessore alla Cultura, con un passato in Fortza Paris e una breve parentesi nel Pdl da indipendente.

Psd’Az e centristi

La risposta del Psd’Az è durissima. «La nomina del sindaco non è in alcun modo riconducibile al Partito sardo d’azione - attacca Gallus – Nulla da dire sulla persona, di cui riconosciamo il valore e le competenze, è il metodo che contestiamo». Poi l’affondo: «Massimiliano Sanna non si è comportato bene nei nostri confronti e non escludiamo una mozione di sfiducia». Ieri il segretario ha incontrato Udc e Sardegna al Centro 20Venti, alleati in vista delle prossime amministrative. Per ora l’assessore sardista resterà in Giunta, mentre sul comportamento in Consiglio «si vedrà». Alla riunione di Giunta di ieri, intanto, è rimasta vuota la sedia dell’azzurro Prevete oltre a Gianfranco Licheri e Paolo Angioi (entrambi di Sardegna 20Venti) chissà se per lanciare un segnale al sindaco.

Forza Italia

Anche Forza Italia contesta il metodo. Nel comunicato firmato dal segretario provinciale Giovanni Mascia e dal gruppo consiliare, gli azzurri chiedono che l’eventuale rotazione delle nomine sia estesa a tutti gli enti. Il riferimento è agli incarichi di sottogoverno ancora in essere, sui quali non sarebbero state avanzate analoghe rivendicazioni.

Il presidente

Tonino Falconi, intanto, guarda avanti. Dice di essere «entusiasta» e di avere «tante idee da portare avanti»; l’esperienza da assessore alla Cultura, ricorda, «può aiutarmi nel nuovo incarico: ad esempio ho contribuito all’inserimento della Sartiglia nel circuito della Federazione italiana giochi storici».

Il saluto

Carlo Cuccu invece lascia rivendicando i risultati del mandato: il valore della produzione è passato da circa 1,09 milioni nel 2022 a oltre 1,6 milioni nel biennio 2024/’25, mentre gli investimenti hanno rafforzato le dotazioni per la Sartiglia. Restano però le criticità finanziarie, i ritardi nei pagamenti ai fornitori e la carenza di personale. Nessun rancore per la sostituzione: «C’è solo la soddisfazione verso un’esperienza difficile e gratificante. I meccanismi della politica sono noti e gli incarichi amministrativi sono parte integrante di come si muovono quei meccanismi quindi non c’è delusione, né sorpresa», assicura. E mentre la maggioranza si divide sulle nomine, le urgenze cittadine restano: mercato di via Mazzini, porticciolo, strade e marciapiedi dissestati e Ztl.

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