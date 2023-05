Maggioranza, tavoli roventi 

Detto, fatto. È il coordinatore provinciale Andrea Santucciu a rompere il silenzio dietro il quale si era trincerato, assieme a Massimiliano Sanna, nel fine settimana. «Stiamo cercando di capire, come partito, come mai un sindaco vicino alla coalizione di centrodestra e, in particolare, ai Riformatori, con un’iniziativa del tutto personale abbia preso questa decisione - replica - Attendiamo dal sindaco di Santa Giusta una motivazione valida. Motivazione che ora io, con tutta la buona volontà, non capisco. Auspico, in ogni caso, per il futuro e per il bene della città di Oristano che si prosegua alacremente a lavorare con il piede sull’acceleratore”.

Il primo a mettere nero su bianco l’attacco frontale è Giorgio Mastino, delegato del Comune nel Cda consortile ed aspirante presidente beffato proprio dal partito del sindaco. «Sono state tradite le aspettative di due Comuni, che politicamente si candidavano alla presidenza dell'ente dopo 15 anni di monopolio della Provincia - afferma - Il Comune di Santa Giusta, amministrato dai Riformatori, vota contro il Comune di Oristano, amministrato dai Riformatori. Per questo motivo, mi aspetto una presa di posizione forte di questo partito, a livello provinciale e regionale, che ancora non è arrivata. Il centrodestra è uscito politicamente sconfitto e loro ne sono i principali artefici».

Adesso è un “tutti contro tutti”. Dopo il pasticcio del Consorzio industriale, nella maggioranza regna il caos. Sindaco, assessori e gruppi di centrodestra hanno tentato di riannodare i fili in una riunione di intergruppo in vista della seduta consiliare in programma oggi. Invitati i componenti di Prospettiva Aristanis che però non hanno potuto partecipare; Massimiliano Sanna, però, ha dichiarato all’assemblea che gli hanno ribadito il sostegno.Intanto, fuori dall’Aula degli Evangelisti, si è consumato l’ennesimo strappo.

Riformatori nel mirino

«Aspetto le motivazioni»

«Attacchi gratuiti»

A stretto giro di posta arriva anche la reazione di Andrea Casu. «Continuo ad avere attacchi gratuiti da parte di chi non accetta una sconfitta data dalla propria incapacità di gestire la situazione», scrive. Casu rimarca, però, che per superare la situazione di parità il candidato sostenuto da Sardegna 20Venti avrebbe dovuto trovare un altro voto, «cosa che, purtroppo per lui, non è riuscito a fare in più di tre mesi dal suo ingresso al Consorzio», aggiunge ribandendo che, alla luce dei solleciti della Regione, mai sarebbe stato artefice del commissarimento dell’Ente. «Il sindaco di Oristano e il Partito dei Riformatori Sardi non hanno nessuna responsabilità in questa operazione - conclude - Quello che dovevano fare hanno fatto».

