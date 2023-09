«Maggioranza sostenuta dal Psd’az» 

Dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 2022 avvenuta giovedì, gli ex alleati del sindaco, Giovanni Dettori di Italia in Comune, Narciso Guria di Un’altra Nuoro-Un’altra Sardegna ed Emilio Zola di Ripensiamo Nuoro, vanno all’attacco di Andrea Soddu. Gli argomenti sono vari. Anzitutto l’assenza del presidente del Consiglio, Sebastian Cocco, esponente di Italia in Comune, e di altri consiglieri, contestata da Soddu. «A prescindere dalla caduta di stile con cui il sindaco non distingue le ragioni delle assenze (il presidente Cocco si trovava fuori sede per un lutto familiare preventivamente comunicato e il vice presidente Guria fuori per impegni di lavoro), siamo contenti che abbia fatto pace con la consigliera Viviana Brau che neanche tre anni fa lo definiva “Pinocchio” e che la nuova maggioranza sia sostenuta dal Psd’Az che nel Consiglio di 24 ore prima esprimeva contrarietà alla mozione contro il diritto universale dei bambini a essere registrati all’Anagrafe a prescindere dalla famiglia di provenienza», dicono Dettori, Guroa e Zola. E poi: «Soddu si vanta di aver portato le casse del Comune a 8 milioni, ma non ha ancora ripristinato un ascensore in un palazzo comunale dove risiedono disabili. Ha cacciato chi l’ha sostenuto lealmente per 7 anni per la destra». (g. pit.)

