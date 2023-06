Maggioranza, Solinas  convoca il vertice e “snobba” i consiglieri 

Sì al vertice di maggioranza, ma con i soli segretari dei partiti del centrodestra. Il presidente della Regione Christian Solinas ha risposto all’appello degli alleati e ha convocato la riunione per oggi alle 17 a Villa Devoto. Non è prevista, però, la partecipazione dei capigruppo, nonostante fossero stati proprio Michele Ennas (Lega), Fausto Piga (Fratelli d’Italia) ed Emanuele Cera (Forza Italia) a sollecitare un confronto aperto anche ai consiglieri regionali.

Le premesse

In particolare l’azzurro aveva parlato di scollamento evidente tra Giunta e Assemblea sarda, da qui l’esigenza di allargare il più possibile l’incontro. Ma, salvo ripensamenti, oggi a varcare il cancello della sede della presidenza saranno solo la coordinatrice e senatore di FdI Antonella Zedda, il coordinatore e deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci, il neo segretario del Carroccio Michele Pais, il segretario dell’Udc Andrea Biancareddu. E poi Aldo Salaris (o Michele Cossa) per i Riformatori, Stefano Tunis per Sardegna 20Venti e Roberto Caredda per Idea Sardegna.

I temi

Le questioni di cui discutere davvero non mancano: il collegato alla Finanziaria che approderà in Aula entro giugno, gli ultimi provvedimenti da mettere in campo in questa fase finale di legislatura, l’accordo di programma tra Regione e Comune di Cagliari per la realizzazione dello stadio rossoblù e di una serie di infrastrutture tra cui un nuovo ospedale nel capoluogo. Per quanto riguarda il collegato, probabilmente Solinas darà istruzioni sulla strategia da seguire in Aula. Molti emendamenti della Giunta sono stati rinviati direttamente al momento della discussione del testo, e il presidente cercherà di convincere i sui della validità delle proposte di modifica. Non sarà facile. Sempre Cera nei giorni scorsi aveva annunciato che non avrebbe votato il collegato se non fossero stati presi in considerazione gli emendamenti di Forza Italia, e che avrebbe chiesto al partito di porre un problema politico sull’andamento di questi ultimi mesi e, in particolare, «sulla gestione di questo provvedimento che aveva l’obiettivo di dare tante risposte ai sardi e alla Sardegna». Quanto alle ultime leggi da varare, l’agenda non dovrebbe riservare sorprese: una nuova variazione di Bilancio entro l’estate, un pacchetto di norme sul turismo e uno sulla sanità, e poi la Finanziaria 2024 entro dicembre. Urbanistica e attuazione delle nuove Province avranno invece spazio già nel collegato.

Nuovi equilibri

Il tavolo di oggi è interessante perché è il primo a cui prenderà parte il presidente del Consiglio regionale Michele Pais nella nuova veste di coordinatore della Lega. Pais, a differenza dell’ex segretario Dario Giagoni, è considerato vicino al governatore che in occasione di questo vertice avrà un alleato in più.

È difficile, ma non da escludere, che all’incontro si discuterà delle prossime elezioni regionali, che pure sono in programma tra soli otto mesi. Christian Solinas è in corsa per una ricandidatura alla presidenza. La Lega dovrebbe essere dalla sua parte ma gli altri partiti non hanno mai perso occasione per ricordare che sarà un tavolo nazionale, in accordo con quello regionale, a decidere il nome del candidato al voto del 2024.

