Maggioranza, saltano gli equilibri 

Modificando l’ordine degli addendi il risultato non cambia. Ed in effetti, da un punto di vista matematico, la “transumanza” da un partito all’altro in vista dell’appuntamento con le elezioni regionali non dovrebbe avere grosse ripercussioni sugli assetti della maggioranza di Massimiliano Sanna. Ma i numeri non dicono tutto: il malumore tra ex compagni di partito è galoppante e si è palesato anche ieri durante il Consiglio. Malesseri e nuovi assetti di maggioranza che rimbalzeranno sul tavolo dell’esecutivo destinato, forse, ad un nuovo rimescolamento: il quarto dall’inizio della consiliatura. I “pesi” dei partiti sono cambiati dall’inizio della legislatura e quindi è “normale” che ci sia l’ennesima ridistribuzione di poltrone in Giunta.

Il terremoto

I primi scossoni già ieri hanno fatto rumore. Il presidente del Consiglio Peppi Puddu, che non ha trovato spazio nelle corsa alle Regionali con il suo ormai ex partito Fratelli d’Italia ma con l’Udc, ieri ha comunicato il passaggio al nuovo gruppo, togliendosi qualche sassolino: «La mossa che alcuni hanno potuto percepire come meschina non ha scalfito la mia determinazione ma rafforzato il mio spirito di servizio verso Oristano». E ora FdI (per la cronaca, l’assessora alle Attività produttive Rossana Fozzi anche ieri era al tavolo della Giunta nonostante sia attesa a ore la revoca) cede lo scettro di partito più nutrito proprio allo scudo crociato.

Aristanis si scioglie?

Occhi puntati su Prospettiva Aristanis, sulla carta in maggioranza ma nei fatti voce critica della coalizione. La candidatura di Paolo Angioi nella lista di Sardegna al Centro 20Venti potrebbe preludere ad un imminente cambio di casacca dei tre dissidenti. «È una decisione che valuteremo insieme», si limitano a dichiarare l’aspirante consigliere regionale e il capogruppo Gianfranco Licheri che, assieme Davide Tatti, potrebbero tornare a bussare alla porta del sindaco per reclamare un posto al sole con indosso il nuovo abito.

I nuovi azzurri

Un abito che sarebbero pronti a svestire Roberto Pisanu (in corsa con Forza Italia), il capogruppo di 20 Venti Giuliano Uras e l’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu, sempre più vicini agli azzurri rappresentati in Aula da Gigi Mureddu. «Si vedrà», taglia corto Pisanu.

Nello scacchiere della maggioranza restano ferme solo le pedine del Partito sardo d’Azione.

Scossoni in minoranza

Novità anche in minoranza. Su tutti Sergio Locci che si presenta alle Regionali sotto il simbolo dei Riformatori, partito del sindaco, ma a Palazzo degli Scolopi è in minoranza. Il soccorso in situazioni di “pericolo” lo ha sempre garantito alla maggioranza, ma una presa di posizione ufficiale manca. Ieri Maria Obinu, Giuseppe Obinu e Umberto Marcoli hanno ufficializzato l’uscita dal PD e dalla civica Oristano più per dare vita al gruppo “Alternativa Progetto Sardegna”.

Aula chiusa un mese

Passa con 12 voti a favore la proposta di Giuliano Uras di “congelare” l’attività consiliare per un mese, quindi sin dopo l’esito delle Regionali. Una decisione che nell’Aula degli Evangelisti non si era mai vista.

