Maggioranza, salta il tavolo 

La quadra non c’è. Non è bastato il vertice fiume a ricucire il profondo strappo nel centrodestra oristanese: tra le due fazioni le posizioni sembrano ormai inconciliabili. Tanto che Massimiliano Sanna prende carta e penna e scrive: «Alla luce dell’incontro odierno non si intravede nessuna possibilità di proseguire questa esperienza di governo».

Il sindaco

«È stata formulata al tavolo una proposta giudicata irricevibile – scrive Sanna – Le due diverse posizioni all’interno della maggioranza parrebbero inconciliabili, il senso profondo di responsabilità nei confronti della città mi impone una riflessione seria ed il massimo impegno per definire tutti i progetti attualmente in scadenza. Ho intenzione di rivolgermi alla parte viva e attiva della città di Oristano affinché i progetti in essere, ed i tanti fondi a disposizione della città, non vadano dispersi».

Due anime

La proposta è quella avanzata da Fratelli d’Italia di cedere una delle deleghe per accogliere nell’esecutivo un componente di Prospettiva Aristanis si è scontrato con il secco no di Riformatori, Forza Italia, Sardegna 20Venti e Partito sardo d’Azione. Il partito di Francesco Mura si è detto disponibile a rimettere uno dei due assessorati nelle mani del primo cittadino; Forza d’Italia dal canto suo avrebbe dovuto ristabilire la parità di genere dando il benservito a Luca Faedda e nominando una donna.

Il clima

Il clima, già da “Fratelli Coltelli” dopo la nascita del gruppo misto, si è infuocato all’indomani dell’approvazione del Bilancio di previsione, quando Prospettiva Aristanis ha presentato al sindaco il conto per il sostegno in Aula.

«Per incidere, abbiamo bisogno di essere rappresentati nell’Esecutivo», il messaggio lanciato a più riprese da Gianfranco Licheri, Paolo Angioi e Davide Tatti. Ma a spese di chi? Udc e Fratelli d’Italia non hanno mai nascosto il loro pensiero. «In tredici si va verso il suicidio di massa», ribadisce da settimane Fulvio Deriu che in un comunicato al vetriolo aveva anche indicato come principali responsabili della crisi politica del centrodestra i partiti del sindaco e del suo vice, Riformatori e Forza Italia. Da qualche giorno, però, nel mirino è finito anche l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Prevete, accusato dal deputato di FdI Francesco Mura di aver espresso apprezzamento per un post sui social in cui il gran maestro della Loggia d’Italia Umsoi, Gianfranco Pilloni, accusava l’ex sindaco di Nughedu Santa Vittoria di tramare contro la Giunta Sanna.

La “sfiducia”

Dalla querelle social, a quella reale nell’Aula degli Evangelisti il passo è stato brevissimo: durante l’ultima seduta del Consiglio comunale i nove consiglieri di Udc, FdI e Prospettiva Aristanis hanno provocatoriamente abbandonato i lavori ogni volta che a prendere parola era Prevete, esponente del Psd’Az. I Quattro Mori invece chiedono che a far spazio in Giunta a Gianfranco Licheri sia proprio il partito di Giorgia Meloni che «manuale Cencelli alla mano - sostiene il commissario cittadino Giovanni Mascia - ha una delega in esubero».

RIPRODUZIONE RISERVATA