Maggioranza, primi scricchiolii 

Primi scossoni nella maggioranza che sostiene la governatrice Alessandra Todde. La Base è il gruppo politico che alle ultime regionali ha aiutato i Progressisti a raggiungere il 3%. Dei tre consiglieri eletti, uno – Ivan Pintus – fa riferimento al segretario Roberto Capelli. Che, proprio ieri sui social, ha parlato di tre mesi di Giunta deludenti: «Non avrei mai pensato fosse capace di tanta spregiudicatezza», scrive a proposito della presidente della Regione, «in questi tre mesi al governo ha tradito tutte le aspettative in termini di azione politica, cambiamento del metodo e scelte di merito, ha superato il mercato degli incarichi di tutte le passate legislature». E ora non è da escludere che Pintus lasci il gruppo dei Progressisti. Tutte le forze del Campo largo si sono espresse in difesa della governatrice. Compresi gli stessi Progressisti – i più critici sull’operato della Giunta – che, per voce del presidente del gruppo Francesco Agus, affermano che «l’eredità che la coalizione guidata da Todde ha ricevuto quattro mesi fa è pesantissima, e che la dialettica, talvolta aspra, deve essere ricondotta alle sedi opportune e con gli opportuni toni. I Progressisti hanno l’obiettivo di risollevare le sorti dell’Isola e garantire i diritti più basilari».

La difesa

Il primo a parlare di sedi e toni opportuni, «alla ricerca di soluzioni e non di problemi», era stato il capogruppo del Pd Roberto Deriu: «Per noi il bene politico primario è la coalizione. Ogni opinione e posizione politica degli alleati va rispettata e tenuta in considerazione, e il Pd non si sottrae alla dialettica, ma rivolgere attacchi personali alla presidente delegittima le istituzioni e riduce i rapporti tra i partiti ad una rissa senza senso e senza prospettiva». Ferma anche la condanna del pentastellato Michele Ciusa: «Questo è il momento di restare uniti, di puntare ad azioni sinergiche che consentano alla presidente di avere tutti gli strumenti di cui ha bisogno per poter governare e portare a termine le azioni programmatiche a cui la coalizione ambisce e che tutti i sardi si aspettano. Siamo appena ad inizio legislatura e trovo inaccettabile che dopo soli tre mesi di lavoro si possa parlare di delusione e tradimento».

Non accetta «gli attacchi ingenerosi» nemmeno il capogruppo di Orizzonte Comune Sandro Porcu: «il dialogo e l’unione della coalizione siano gli aspetti fondamentali che dovranno guidarci da qui ai prossimi cinque anni. Il nostro impegno per la Sardegna richiede concordia, condivisione e rappresenta una sfida che ci vede tutti protagonisti insieme alla nostra presidente». Al fianco di Todde anche “Uniti con Alessandra Todde”: «Il gruppo prende prende decisamente le distanze dalle espressioni immotivatamente rancorose di Roberto Capelli», spiega il presidente Sebastian Cocco, «si ha bisogno di tutte le energie positive e propositive per garantire il miglioramento delle condizioni dei sardi. Capelli è uomo di intelligenza ed esperienza. Usi queste doti per costruire e non per demolire». Anche Sinistra Futura con Paola Casula si schiera «contro questi attacchi pretestuosi». Infine Maria Laura Orrù di Alleanza Verdi Sinistra: «A pochi mesi dell'insediamento le critiche sollevate da alcuni esponenti sembrano personali più che politiche: in ogni caso queste discussioni devono essere affrontate nelle sedi opportune».

Dietro la facciata

Al di là della solidarietà anche di facciata dovuta alla presidente, soprattutto tra le formazioni più piccole serpeggia un certo malumore per come è stata gestita la partita dei direttori generali e delle nomine in generale in cui, spiega un esponente del Campo largo, hanno avuto voce in capitolo solo il Pd e la presidente stessa. E quella di Capelli, che sosteneva la nomina di Efisio Arbau (poi bocciata dalla presidente) alla guida del gabinetto dell’Agricoltura, potrebbe essere la prima di una serie di picconate.

