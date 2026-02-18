VaiOnline
Comune.
19 febbraio 2026 alle 00:47

Maggioranza, oggi la verifica in Aula 

Si discute il bilancio ma resta la spaccatura tra i partiti sull’assessore Cuccu 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il rebus si chiama Cuccu. Anzi, Cuccu al quadrato. Perché mentre il Consiglio comunale si prepara a votare il bilancio di previsione 2026/’28, il destino della Giunta Sanna passa da due cognomi identici ma politicamente pesantissimi: l’assessore all’Urbanistica, Ivano Cuccu, e il presidente della Fondazione Oristano, Carlo Cuccu. Il sindaco Massimiliano Sanna arriva oggi in Aula nel mezzo di una bufera.

Aut aut

Sul voto pesa l’aut aut di Fratelli d’Italia, con il sostegno di Unione di Centro e Partito sardo d’Azione: via la delega a Ivano Cuccu, accusato di aver forzato la mano sulla Ztl. Otto voti che possono fare la differenza in Consiglio. Il sindaco ha preso tempo, rinviando ogni decisione a dopo la Sartiglia. Il termine era il 9 febbraio ma le acque non si sono calmate. In maggioranza prevale la prudenza e nessuno parla ufficialmente.

Il messaggio

L’unico a esporsi è il segretario provinciale sardista, Domenico Gallus: «Siamo sicuri che il voto sul bilancio sarà positivo perché non abbiamo dubbi che il sindaco manterrà la parola data». Un messaggio chiaro, senza troppi giri di parole. La richiesta del Psd’Az non si fermerebbe all’Urbanistica. Sul tavolo ci sarebbe anche la posizione di Carlo Cuccu alla Fondazione Oristano, ex Quattro Mori (partito al quale spettava, secondo gli accordi di maggioranza, la presidenza) e oggi vicino a Forza Italia. Un doppio fronte che intreccia deleghe operative e sottogoverno.

In casa Udc

In casa Udc il consigliere Antonio Iatalese prova a smussare: «In serata - annunciava ieri mattina - è previsto un incontro per cercare di arrivare allineati all’appuntamento in Aula». Ma il clima nell’Udc è teso anche dopo il caso dell’assessora Carmen Murru, finita al centro di un botta e risposta con il segretario provinciale, Michele Piredda. «L’Unione di Centro di Oristano esprime ferma contrarietà e profondo disappunto per la partecipazione dell’assessore Carmen Murru alla presentazione del movimento politico Futuro Nazionale promosso dal Generale Roberto Vannacci. Rimaniamo in attesa di una dichiarazione di dissociazione dell’assessore Murru dal movimento Futuro Nazionale». La dissociazione è poi arrivata, con Murru che ha parlato di presenza a titolo personale e piena adesione all’Udc. Ma il botta e risposta ha lasciato il segno.

Gli scenari

Gli scenari sul tavolo sono almeno tre. Se Sanna ritira la delega a Ivano Cuccu rischia di perdere pezzi centristi e di aprire un altro fronte con gli azzurri. Se non lo fa, in seconda convocazione servono nove voti: basterebbe il no compatto del Psd’Az, sommato alla minoranza, per consegnare il Comune al commissario. Terza via: i partiti in rivolta non si muovono all’unisono e il bilancio passa sul filo.

Sul tavolo, però, aleggia un sospetto che di ora in ora si avvicina alla certezza: che la Zona a traffico limitato sia solo un pretesto e che la vera partita sia politica, con l’obiettivo di staccare la spina e tornare alle urne. Oggi si capirà se il nodo Cuccu sarà sciolto o se finirà per strangolare la maggioranza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Le osservazioni del Comune di Arzachena sui parchi offshore

«Costa Smeralda deturpata dalle pale»

Nei progetti dati errati e non si tiene conto delle aree marine già esistenti lungo la costa 
Andrea Busia
Cronaca

Operaio freddato con un colpo di fucile

Mistero sul movente del delitto: due mesi fa Tonino Pireddu era stato vittima di un’intimidazione 
Fabio Ledda
Università

Scienze, leggi o medicina? «Ecco cosa fare da grandi»

A Cagliari le giornate dell’orientamento: l’ateneo si apre agli studenti delle superiori  
Alessandra Ragas
Verso il referendum

Mattarella va al Csm: rispetto per i magistrati Meloni: sentenze assurde

Il governo risarcirà Sea Watch La premier sui social: vergognoso 
Napoli

Per il bimbo trapianto impossibile

I luminari: non si può sostituire il cuore danneggiato. «La madre è rassegnata» 