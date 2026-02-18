Maggioranza, oggi la verifica in Aula 

Il rebus si chiama Cuccu. Anzi, Cuccu al quadrato. Perché mentre il Consiglio comunale si prepara a votare il bilancio di previsione 2026/’28, il destino della Giunta Sanna passa da due cognomi identici ma politicamente pesantissimi: l’assessore all’Urbanistica, Ivano Cuccu, e il presidente della Fondazione Oristano, Carlo Cuccu. Il sindaco Massimiliano Sanna arriva oggi in Aula nel mezzo di una bufera.

Aut aut

Sul voto pesa l’aut aut di Fratelli d’Italia, con il sostegno di Unione di Centro e Partito sardo d’Azione: via la delega a Ivano Cuccu, accusato di aver forzato la mano sulla Ztl. Otto voti che possono fare la differenza in Consiglio. Il sindaco ha preso tempo, rinviando ogni decisione a dopo la Sartiglia. Il termine era il 9 febbraio ma le acque non si sono calmate. In maggioranza prevale la prudenza e nessuno parla ufficialmente.

Il messaggio

L’unico a esporsi è il segretario provinciale sardista, Domenico Gallus: «Siamo sicuri che il voto sul bilancio sarà positivo perché non abbiamo dubbi che il sindaco manterrà la parola data». Un messaggio chiaro, senza troppi giri di parole. La richiesta del Psd’Az non si fermerebbe all’Urbanistica. Sul tavolo ci sarebbe anche la posizione di Carlo Cuccu alla Fondazione Oristano, ex Quattro Mori (partito al quale spettava, secondo gli accordi di maggioranza, la presidenza) e oggi vicino a Forza Italia. Un doppio fronte che intreccia deleghe operative e sottogoverno.

In casa Udc

In casa Udc il consigliere Antonio Iatalese prova a smussare: «In serata - annunciava ieri mattina - è previsto un incontro per cercare di arrivare allineati all’appuntamento in Aula». Ma il clima nell’Udc è teso anche dopo il caso dell’assessora Carmen Murru, finita al centro di un botta e risposta con il segretario provinciale, Michele Piredda. «L’Unione di Centro di Oristano esprime ferma contrarietà e profondo disappunto per la partecipazione dell’assessore Carmen Murru alla presentazione del movimento politico Futuro Nazionale promosso dal Generale Roberto Vannacci. Rimaniamo in attesa di una dichiarazione di dissociazione dell’assessore Murru dal movimento Futuro Nazionale». La dissociazione è poi arrivata, con Murru che ha parlato di presenza a titolo personale e piena adesione all’Udc. Ma il botta e risposta ha lasciato il segno.

Gli scenari

Gli scenari sul tavolo sono almeno tre. Se Sanna ritira la delega a Ivano Cuccu rischia di perdere pezzi centristi e di aprire un altro fronte con gli azzurri. Se non lo fa, in seconda convocazione servono nove voti: basterebbe il no compatto del Psd’Az, sommato alla minoranza, per consegnare il Comune al commissario. Terza via: i partiti in rivolta non si muovono all’unisono e il bilancio passa sul filo.

Sul tavolo, però, aleggia un sospetto che di ora in ora si avvicina alla certezza: che la Zona a traffico limitato sia solo un pretesto e che la vera partita sia politica, con l’obiettivo di staccare la spina e tornare alle urne. Oggi si capirà se il nodo Cuccu sarà sciolto o se finirà per strangolare la maggioranza.

RIPRODUZIONE RISERVATA