«Maggioranza nel caos, il primo cittadino si dimetta» 

«Continuiamo ad assistere al progressivo sfarinamento della coalizione pro Soddu sindaco, che non prometteva niente di buono sin dall’inizio». È dura la consigliera di opposizione Lisetta Bidoni, di “Progetto per Nuoro”, dopo le dimissioni da assessora di Grazia Mele e in vista delle elezioni regionali col nome del sindaco in pista. Parla di «politica degli annunci», di «malessere sottotraccia», delle difficoltà della maggioranza. «Sarebbe stato saggio e rispettoso delle elezioni del 2020 - dice - se il sindaco avesse rassegnato le proprie dimissioni e restituito la parola alle elettrici e agli elettori. Oggi la città non si sarebbe trovata con un Consiglio che non rappresenta più il mandato ricevuto».

