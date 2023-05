Maggioranza, mille ricette anti-crisi 

«Non è necessario “riaprire” un dialogo con il gruppo misto perché in realtà non si è mai chiuso - è il punto di vista del commissario cittadino, Giovanni Mascia - Gianfranco Licheri, Davide Tatti e Paolo Angioi sono già in maggioranza ma esiste un accordo pre-elettorale da rispettare. Non vedo tutto il malessere evidenziato da Fratelli d’Italia: sindaco e assessori stanno lavorando bene. Per quanto riguarda il Consorzio, il Comune indica un componente del Cda, non il presidente. Detto ciò, dispiace che non si sia riusciti ad assegnare l’incarico a Giorgio Mastino».

«In questa fase di stallo dove la stabilità è ridotta a 13 consiglieri, posto che abbiamo avuto problemi già in 16, non si può non valutare un dialogo con Prospettiva Aristanis - afferma il coordinatore cittadino Fulvio Deriu - C’è bisogno di un’analisi politica seria senza accelerate improvvise. Si valutino tutte le cause che hanno portato a questa situazione e che oggi sembrano in capo all’asse Riformatori-Forza Italia».

I Riformatori scelgono la via del silenzio, in vista dell’intergruppo di domani. Ma è chiaro che non sarà un fine settimana di relax per il sindaco Massimiliano Sanna, di nuovo catapultato in un vortice di malumori dopo l’elezione dell’imprenditore Gianluigi Carta alla presidenza del Consorzio industriale. Perché lo “sgambetto” al centrodestra porta la firma del suo compagno di partito, Andrea Casu, primo cittadino di Santa Giusta. E perché l’autogol nella partita del sottogoverno implica risvolti anche a Palazzo degli Scolopi dove, appena cinque giorni fa, è saltata la firma del “patto di legislatura”. Tra chi getta acqua sul fuoco e chi alimenta le fiamme, nella coalizione (fatta eccezione per Sardegna 20Venti che all’indomani dell’accusa di «tradimento» sceglie la via del silenzio) tiene banco il ruolo dei tre componenti del gruppo misto Prospettiva Aristanis, ma sul loro ingresso in Giunta le posizioni dei partiti restano distanti.

Fratelli d’Italia

Psd'Az

Udc

«È ovvio che in una coalizione così ampia ci siano diverse voci. L’ingresso in Giunta di Prospettiva Aristanis? Sarà Sanna a deciderlo, noi siamo soddisfatti del lavoro dei nostri assessori - osserva il capogruppo Udc, Vincenzo Pecoraro - È giusto avere un confronto con i tre consiglieri che sono animati da propositi positivi. La politica è fatta di alti e bassi, è in questi momenti che si deve vedere lo spessore del sindaco. Per dirla in dialetto, occorre dimostrare se c’è “pistoccu in bertula”».

Forza Italia

«Non capisco in che modo la votazione al Consorzio possa influire sullo scenario politico comunale, sono due cose distinte - afferma il commissario provinciale Emanuele Cera - non dimentichiamo che se la Provincia, che esprime un componente, è ancora affidata ad un amministratore straordinario, la responsabilità è solo del centrodestra. Per quanto riguarda la situazione a Palazzo degli Scolopi, il sindaco sbaglia quando prende anche solo in considerazione l’ipotesi di assegnare assessorati a chi lascia i gruppi consiliari. Una cosa è certa: il nostro posto in Giunta non si tocca».

