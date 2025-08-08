Maggioranza, la ricetta di Sanna 

Se sarà davvero la soluzione capace di garantire stabilità a una delle maggioranze più turbolente degli ultimi anni lo dirà solo il tempo. Ma una certezza, per ora, c’è: la manovra politica ferragostana ha assicurato al sindaco Massimiliano Sanna almeno un voto sicuro in più in Aula. Da tredici a quattordici, con l’incognita dei due azzurri “dissidenti”, Paolo Angioi e Valeria Carta. Intanto, i nuovi (o ricollocati) assessori iniziano a organizzarsi nei rispettivi settori. Gianfranco Licheri ha già preso possesso dell’ufficio Lavori Pubblici, fino a due giorni fa occupato da Simone Prevete, accompagnato alla porta senza tanti giri di parole dal Partito Sardo d’Azione, che ha scelto di sostenere l’ingresso dell’ex consigliere azzurro. Prevete rientra, accolto a sua volta proprio da Forza Italia, dove prende la delega alla Cultura e al Bilancio, al posto di Gigi Mureddu, in carica da appena due mesi.

Le reazioni

Una girandola criticata apertamente dalla minoranza e in maniera più sottile da Fratelli d’Italia che, per voce di Fulvio Deriu parla di “evoluzioni che determinano disequilibri” e della necessità di “curare questi stati febbrili per il bene della collettività”. «Non giudico e non voglio essere giudicato» taglia corto Licheri a chi lo accusa di aver cambiato casacca per ottenere un assessorato. E rivendica: «Torno a casa, nel Partito Sardo d’Azione, sotto la bandiera con cui io e Davide Tatti affrontammo anni fa la nostra prima consiliatura». Da tempo pungolo interno alla maggioranza, Licheri ora è chiamato a dare ritmo al cambio di passo a lungo invocato. «Per prima cosa chiederò agli uffici un resoconto sullo stato dell’arte. Alcuni progetti sono in fase avanzata, per altri bisogna accelerare». Non sorprende che abbia già le idee chiare su dove indirizzare i primi sforzi: «Le frazioni meritano più attenzione. È bello vedere quanto la pista ciclopedonale sia utilizzata, e apprezzo i nuovi camminamenti di Donigala. Ecco, vorrei che tutte le frazioni recuperassero un po’ di terreno». Poi lo sguardo va alla programmazione: «È fondamentale avere progetti preliminari pronti, solo così si intercettano i finanziamenti».

Gli interventi

Prevete difende il lavoro fatto finora: «Abbiamo chiuso cantieri importanti come piazza Manno, Mariano e Pintus. Torregrande è quasi completata, e il centro storico è a buon punto». E guarda avanti: «La rotatoria all’ingresso nord è ai nastri di partenza, il Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche è pronto, i lavori al porticciolo imminenti e abbiamo sbloccato i fondi per il dragaggio del fondale». Nella nuova veste culturale: «Stiamo lavorando al Settembre oristanese, ma sogno anche un ottobre ricco di eventi». Promette di valorizzare il patrimonio esistente, come il Foro Boario, e rilanciare le trattative per attrarre traffico crocieristico. Infine, le partecipate, terreno minato per ogni amministrazione. «Oristano Servizi non ha ancora approvato il bilancio. Serve riflettere per una soluzione efficace e funzionale».

RIPRODUZIONE RISERVATA