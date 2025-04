Maggioranza, la crisi resta in piedi 

Il clima era talmente sereno che alla fine la decisione non si è presa. Il vertice di maggioranza anche ieri sera è stato infruttuoso: la crisi resta in piedi, la Giunta continua a lavorare con un assessore in meno e in Consiglio senza i 4 “ribelli” la maggioranza non ha i numeri per proseguire la propria attività.

In sala

E invece il sindaco Massimiliano Sanna si trova costretto a fare la terza “chiama” - la data è andata da definire - per vedere se risponderanno presenti (come ieri) Claudio Pinna e Andrea Santucciu (Riformatori), Marcello Serra e Gian Michele Guiso (Psd’Az), Michele Piredda e Carmen Murru (Udc), Fulvio Deriu e Paolo Pireddu (FdI), Giuliano Uras (Oristano al Centro), Giovanni Mascia e Andrea Loche (FI). «La positiva interlocuzione odierna avvia i partiti verso una definizione dell’attuale situazione politica venutasi a creare nell’ultimo mese – ha dichiarato a fine riunione il sindaco in uno stringato comunicato - Un successivo incontro consentirà di trovare una quadra definitiva».

Da capire se anche in quell'occasione resteranno fuori dall’uscio i quattro consiglieri “ribelli” (Gianfranco Licheri, Valeria Carta, Davide Tatti e Paolo Angioi) che sono in via di espulsione da Forza Italia ma che, come hanno rimarcato anche nell’ultimo Consiglio, «senza il nostro voto non si va avanti».

Gli strappi

Tra alti (pochi) e bassi (molti) si può serenamente dire che la vita a Palazzo degli Scolopi non è mai stata semplice per Massimiliano Sanna. Sarà un caso, ma in primavera più dei fiori sbocciano le crisi nella città di Eleonora: nel 2023 era stata la partita del sottogoverno ad accendere la miccia, esplosa in piena estate con l’azzeramento della Giunta. Un anno dopo a far vacillare l’equilibrio faticosamente raggiunto in maggioranza ci avevano pensato i tre ex Prospettiva Aristanis con il loro passaggio a Forza Italia. Perché l’invito degli azzurri, inizialmente cordiale, a rivedere gli assetti in Giunta è diventato via via più pressante, fino a palesarsi in Aula con ripetute assenze e un sostegno “ballerino”. La frattura interna agli azzurri (con il segretario provinciale da una parte e quattro consiglieri su cinque dall’altra) non aiuta il sindaco, stretto tra due fuochi con il pallottoliere in mano.

Gli scenari

Gli scenari ipotizzabili non solo molti: esclusa «per il bene della città» l’ipotesi di gettare la spugna, Massimiliano Sanna deve “pesare” i suoi alleati e cercare la soluzione più indolore per far spazio a Licheri e compagni al tavolo dell’Esecutivo. Mantenere fede al famoso accordo pre elettorale, già violato due volte con il passaggio di Peppi Puddu (e del suo incarico alla presidenza del Consiglio) dall’Udc a Fratelli d’Italia e con la nascita di Oristano al Centro che ha soppiantato Sardegna 20Venti, è un’impresa quasi impossibile.

