Maggioranza in frantumi, il sindaco traballa 

I numeri della maggioranza si sono assottigliati talmente tanto da rendere complicata la sopravvivenza in Consiglio. L’ultima seduta, in seconda convocazione, è saltata per mancanza di numero legale, mentre la precedente è andata deserta (c’era soltanto il sindaco).

A due anni dall’elezione Giacomo Pani, 53 anni, ex leader della Cgil provinciale, è in bilico e, da giorni, si è trincerato in un silenzio che è diventato così assordante da anestetizzare ogni ipotesi sul futuro amministrativo. Tranne una: la maggioranza è in frantumi, anche se Pani, dopo il vertice straordinario di inizio settimana, ha cercato di serrare le fila.

Preavviso di sfratto

«Fuori tempo massimo», sentenza Matteo Piras (45), capo dell’opposizione. «A questo punto - insiste il predecessore di Pani - non c’è più tempo da perdere. Se esiste una maggioranza servono atti concreti. Invece il Comune ha perso i 2,2 milioni di euro per il fiume Pelau, la scuola di via Ferrai è ancora chiusa da dicembre 2019, nonostante nel 2021 Pani avesse rassicurato la comunità sulla riapertura immediata, abbiamo il campo sportivo San Paolo che invoca interventi urgenti perché questo è l’ultimo anno con omologazione».

Piras ha un lungo elenco di contestazioni al sindaco che traballa: «C’è da aggiungere - incalza il caporguppo dell’opposizione in Conasiglio comunale - anche che i procedimenti sugli alloggi realizzati dopo l’alluvione del 1951 sono bloccati e in più non c’è un finanziamento Pnrr disponibile, benché la maggioranza stia lavorando con tre dipendenti in più rispetto al mio ultimo periodo di mandato. Mi sembra sufficiente per lasciare l’incarico».