Maggioranza in crisi, slitta il bilancio 

Soffiano venti di crisi all’interno della maggioranza guidata dalla sindaca di Monastir Luisa Murru. Nell’ultimo Consiglio comunale è saltata l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il biennio 2024/2026, facendo emergere «una drammatica crisi e profonda spaccatura nel gruppo della prima cittadina», commenta il capogruppo di minoranza, Giuseppe Cinus.

In Aula

Due le convocazioni per il Consiglio. Alla prima erano assenti quattro componenti della maggioranza (Gianluca Lampis, Virgilio Ortu, Luisa Anedda e Giovanni Battista Cabras) per motivi di salute e personali, ma non solo. Fa scalpore soprattutto l’assenza dell’assessore Giovanni Battista Cabras per questioni politiche relative a divergenze interne alla maggioranza. Un’assenza motivata dal suo disappunto sull’andamento dell’attività amministrativa non più fluida come in passato: «Il mio disappunto mi ha portato pian piano a essere sempre più isolato da una parte del gruppo, tanto da non ricevere più neanche risposte politiche oltre che interpersonali da alcuni colleghi», commenta Cabras.

Un gesto che ha comunque colpito la sindaca Murru: «Amministrare significa essere coerenti e responsabili, speravamo sino all’ultimo che avrebbe riflettuto sull’importanza di questo Consiglio e che si sarebbe presentato».

Il rinvio

Questa circostanza ha spinto la maggioranza a chiedere il rinvio del bilancio all’ordine del giorno. «Essendo stato costruito dalla maggioranza, è logico che il bilancio deve essere approvato quantomeno da larga parte della stessa, assente in Consiglio», giustifica la sindaca.

La richiesta ha spinto i tre consiglieri di minoranza Giuseppe Cinus, Paola Ugas e Maria Franca Murgia ad astenersi dal voto e ad abbandonare l’Aula. «È una situazione indubbiamente scorretta dal punto di vista politico», commenta Cinus, non solo in merito al rinvio richiesto. Infatti i tre esponenti avrebbero appreso solo dall’appello della seconda convocazione delle dimissioni di Gianluca Lampis dal ruolo di presidente della commissione bilancio e, per vie traverse, della sua rinuncia a quella di capogruppo di maggioranza, ruolo che ricopriva ad interim dal giugno scorso dopo le dimissioni di Marco Angius.

Il terremoto

Due decisioni che Lampis giustifica in questi termini: «Si tratta di una ridistribuzione degli incarichi per una più equa ripartizione del lavoro e degli equilibri; stiamo definendo gli ultimi dettagli per cercare di trovare la giusta quadra e far fare più esperienza anche ai consiglieri eletti al secondo mandato».

Questa crisi interna al gruppo guidato dal primo cittadino non sarebbe nulla di nuovo né per la minoranza né per la comunità.

«Questo altro non è che l’epilogo di una consiliatura travagliata all’interno della maggioranza Murru che anche oggi, con numerose assenze, si manifesta poco coesa facendo pagare questo conto ai monastiresi», chiude Cinus.

