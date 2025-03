Maggioranza in crisi, i partiti studiano una soluzione 

Stesso posto, stessi invitati. A distanza di cinque giorni dal primo infruttuoso tentativo il sindaco, Massimiliano Sanna, oggi rivede gli alleati per cercare una via d’uscita da una crisi che sembra infinita.

Le premesse però non sembrano buone. Ruota tutto attorno a Forza Italia, il partito al quale il primo cittadino ha revocato la delega (in capo a Luca Fadda) e lo stesso che vede i quattro componenti del gruppo consiliare che invece reclamano due assessorati. Gli azzurri saranno al tavolo con il segretario provinciale, Giovanni Mascia, che pochi giorni fa ha ribadito la posizione ufficiale del simbolo: una delega, come da accordi. Massimiliano Sanna dovrà necessariamente mettere sul piatto della bilancia le forze che lo sostengono e decidere chi “sacrificare” per stare in sella altri due anni.

I “ribelli” Gianfranco Licheri, Paolo Angioi, Davide Tatti e Valeria Carta lo hanno dimostrato in Aula con i fatti: senza i loro voti non si può andare avanti. Per averli a disposizione, però, occorre rinunciare a qualcun altro. Motivo per cui in maggioranza i partiti, che fin qui avevano professato l’inviolabilità del patto pre elettorale, iniziano a guardarsi le spalle.

Difficile che dalla sala Giunta oggi venga fuori una soluzione, molto più probabile che servano altri confronti. Ma significherebbe tornare in Consiglio giovedì con appena dodici voti certi e il rischio, concreto, di un’altra seduta nulla. ( m. g. )

